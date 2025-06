Lusitano de Évora vence Campeonato de Portugal nas grandes penalidades

O sul-coreano Yuk Jin-young colocou os minhotos em vantagem, aos 16 minutos, mas Miguel Lopes empatou para os eborenses, aos 62, levando a decisão do jogo para as grandes penalidades, depois de um prolongamento sem golos marcados.



O conjunto comandado por Pedro Russiano apontou três dos quatro penáltis que teve, dois deles à Panenka, enquanto o Vitória de Guimarães apenas concretizou um, vendo Duarte Martins defender dois e ainda com Miguel Vaz a atirar por cima.



Quase duas semanas depois do final da fase de subida, que deixou os dois clubes na liderança dos respetivos grupos e a consequente subida à Liga 3, a decisão do campeão do quarto escalão do nacional levou ao Estádio Nacional, em Oeiras, milhares de apoiantes das duas formações.



O Vitória de Guimarães B inaugurou o marcador aos 16 minutos, numa excecional finalização de Yuk Jin-young, que, pelo flanco esquerdo, executou um remate que sobrevoou o guarda-redes Duarte Martins e entrou pelo ângulo contrário da baliza.



A formação alentejana tentou ripostar, mas teve no guarda-redes João Oliveira um 'muro' intransponível, que aguentou a margem mínima da turma vimaranense num par de excelentes defesas, em resposta às ameaças feitas pelo Lusitano de Évora.



Já na segunda parte, numa fase do duelo em que o Vitória de Guimarães B parecia estar a acentuar o seu domínio, o Lusitano de Évora chegou ao empate, por Miguel Lopes, que, aos 62, concluiu uma 'arrancada' de Sele Davou com um remate forte.



O tento galvanizou o conjunto de Évora, que passou a rondar mais a baliza de João Oliveira, mas sem grandes lances de perigo, mas foi o Vitória de Guimarães B que ficou perto do golo, aos 90, num remate fraco de Miguel Vaz em excelente posição.



O prolongamento não foi evitado e, em mais 30 minutos de futebol, o risco corrido pelas duas equipas foi quase mínimo, mas, já no último minuto de compensação, o guarda-redes João Oliveira susteve o triunfo do Lusitano de Évora com uma enorme intervenção.



O campeão do quarto escalão português foi assim decidido através da marcação de grandes penalidades, 'coroando' o guarda-redes Duarte Martins -- habitual suplente do lesionado Marcelo Valverde -- foi o herói, ao parar os remates de Noah Saviolo e Rodrigo Duarte, dando o cetro ao Lusitano de Évora.







Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.



Lusitano de Évora -- Vitória de Guimarães B, 1-1 após prolongamento, 3-1 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo: 0-1.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.



Marcadores:



0-1, Yuk Jin-young, 16 minutos.



1-1, Miguel Lopes, 62.







Marcadores no desempates nas grandes penalidades:



1-0, Miguel Lopes.



1-0, Miguel Vaz (por cima).



2-0, João Pinto.



2-1, Gonçalo Braga.



3-1, André Santos.



3-1, Noah Saviolo (defesa do guarda-redes).



3-1, Johnson Juah (por cima).



3-1, Rodrigo Duarte (defesa do guarda-redes).







Equipas:



- Lusitano de Évora: Duarte Martins, Marcos Soares (André Santos, 99), Cassiano, Tiago Palancha, João Pinto, Mauro Andrade, Martim Águas (Afonso Sousa, 109), Tiago Baptista (Johnson Juah, 99), Sele Davou (Kenneth Kalunga, 99), Miguel Lopes e Dida (Roger Almeida, 74).



(Suplentes: Diogo Santos, André Santos, Rodrigo Monteiro, Tomás Lima, Johnson Juah, João Delgado, Afonso Sousa, Kenneth Kalunga e Roger Almeida).



Treinador: Pedro Russiano.



- Vitória de Guimarães B: João Oliveira, Gonçalo Braga, Dénis Duarte, Ricardo Ribeiro, Martim Alberto (Francisco Dias, 68), Ricardo Rocha (Gonçalo Pinto, 81), Diogo Sousa (Ruca, 54), Miguel Nogueira, Rodrigo Duarte, Yuk Jin-young (Noah Saviolo, 54) e Pedro Marques (Miguel Vaz, 68).



(Suplentes: João Fernandes, André Oliveira, Mathias Tepe, Francisco Dias, Ruca, Gonçalo Pinto, Marcos Zambrano, Noah Saviolo e Miguel Vaz).



Treinador: Gil Lameiras.



Árbitro: Tiago Sá (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Sousa (21), Dida (34), Martim Alberto (45+2), Ruca (59), Dénis Duarte (90+3) e Afonso Sousa (119).



Assistência: 5.123 espetadores.