Lusitano vence Covilhã por dois golos e segue na Taça de Portugal

A formação de Évora colocou-se cedo em vantagem, aos oito minutos, através de Tiago Batista, jogador que 'bisou' no encontro aos 25, perante uma equipa anfitriã que nunca se encontrou ao longo do jogo.



Pelo meio, o Sporting da Covilhã ainda beneficiou de uma grande penalidade aos 15 minutos, quando Jailson Gomes foi travado em falta dentro da área do Lusitano. Na conversão, o próprio Jailson Gomes viu o seu remate ser travado por uma grande defesa de Duarte Gomes.



Após o segundo golo, executado por Tiago Batista com um extraordinário remate de cerca de 30 metros, os serranos mostraram-se mais agressivos e conseguiram mesmo encostar o Lusitano à sua área, mas o seu domínio não se concretizou em golos.



Na segunda parte, a equipa serrana entrou disposta a mudar o rumo do jogo, colocando mais agressividade e pressão no jogo, mas sem grandes resultados práticos, uma vez que o Lusitano ia resistindo à superioridade dos serranos.

