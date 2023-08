Mafra conquista primeira vitória na II Liga

O primeiro golo do encontro surgiu num remate colocado de Miguel Sousa (39 minutos) e Lima (41) empatou de cabeça logo de seguida. Ainda antes do intervalo, Ousmane Diao (43) fez o resultado final do jogo disputado no Estádio Municipal de Mafra.



Com este triunfo, o Mafra soma os primeiros três pontos no campeonato, depois da derrota frente ao Benfica B na ronda inaugural, enquanto o Paços de Ferreira permanece com um ponto, conquistado na semana passada, frente à União de Leiria.



O Paços de Ferreira entrou melhor em campo e nos primeiros minutos tomou conta do controlo do jogo. O Mafra respondeu depois dos 10 minutos iniciais, equilibrou o sentido do jogo e com uma pressão alta forçou os primeiros erros dos pacenses, que passaram a atuar em contra-ataque.



A primeira oportunidade de golo do jogo surgiu junto da baliza do Mafra, com Aldair e Uilton a dinamizarem pelo flanco direito e o ala a atirar para defesa de Oláfsson para canto. Aos 35 minutos, Brian Cipenga voltou a testar os reflexos de Oláfsson, mas aos 39, contra a corrente do jogo, foi o Mafra a chegar à vantagem.



Os ‘saloios’ recuperaram a bola no meio campo, apanharam os ‘castores’ em contrapé, Miguel Sousa entrou na área e, com um remate 'fulminante' de pé direito, fez o 1-0.



O Mafra quase nem pôde saborear o golo, já que na jogada seguinte, aos 41 minutos, Lima, entre os centrais da casa, 'subiu ao primeiro andar' após um livre e repos o empate no marcador.



Eram minutos loucos em Mafra e, aos 43 minutos, Ousmane Diao recolocou a equipa de Silas em vantagem: a atuar como lateral direito, o senegalês ganhou nas alturas após mais um livre e 'fuzilou' a baliza pacense, com o lance a ser validado pelo VAR.



Em desvantagem no marcador, o Paços de Ferreira entrou mais controlador para o segundo tempo, com mais posse de bola, mas foi o Mafra a estar mais perto do terceiro golo, com Nibe a perder no 'cara a cara' com o experiente Marafona.



Mas o Paços de Ferreira não desistia e, aos 60 minutos, após bom trabalho de Cipenga, Rui Fonte atirou à trave na melhor oportunidade da equipa de Ricardo Silva para chegar ao empate.



Com o aproximar dos minutos finais, Silas percebeu a subida do Paços no terreno, começou a resguardar a sua defesa e os ‘castores' começaram a bombear bolas para a área mafrense, mas pouco perigo criaram.



A equipa da casa apostou no contra-ataque e, já perto do minuto 90, teve a melhor ocasião do segundo tempo, que podia ter sentenciado o encontro: Djú partiu sozinho para a baliza de Marafona, mas o guarda-redes voltou a salvar o pacenses, antes de Antunes impedir, também ele, a 'festa' do Mafra, mantendo o 2-1 com que se chegou ao apito final.







Jogo no Estádio Municipal de Mafra.



Mafra – Paços de Ferreira, 2-1.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Miguel Sousa, 39 minutos.



1-1, Lima, 41.



2-1, Ousmane Diao, 43.







Equipas:



- Mafra: Oláfsson, Ousmane Diao (Bak, 83), João Goulart, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Pedro Bravo, Miguel Sousa (Chriso, 74), Maddi (Lucas Gabriel, 65), Nibe (Texel, 83), Mesaque Djú e Diogo (Etim, 65).



(Suplentes: André Paulo, Chriso, Lucas Gabriel, Moreno, Lopes, Etim, Byskov, Texel e Bak).



Treinador: Silas.



- Paços de Ferreira: Marafona, Aldair, Lima, Ferigra, Simão Rocha (Antunes, 46), Marcos Paulo (Gorby, 61), Luiz Carlos (Matchoi, 61), Uilton (Costinha, 71), Welton Júnior (Rui Fonte, 46), Brian Cipenga e João Celeri.



(Suplentes: Zé Pedro, Pedro Ganchas, Antunes, Matchoi, Rui Fonte, Bastos, Gorby, Costinha e Jójó).



Treinador: Ricardo Silva.







Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcos Paulo (59), João Celeri (60) e Etim (86).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.