Mafra despromovido à Liga 3 ao perder em casa com o Leixões

Com duas rondas para disputar, o Mafra manteve-se no 18.º e último posto da tabela, com 24 pontos, a quatro da Oliveirense, 17.ª, e a seis do Paços de Ferreira, que segue em 16.º, em lugar de play-off, e já não pode ser ultrapassado pelos lisboetas.

O Mafra estava na II Liga desde 2018/19, época em que foi 14.º colocado, conseguindo depois o 12.º lugar em 2020/21, o nono em 2021/22, o sexto em 2022/23 e novamente o nono em 2023/24.

Em 2019/20, era quarto, após 24 jornadas, numa edição que não terminou, devido à pandemia da covid-19.