Mafra elimina Marítimo na Taça

A jogar fora, o Marítimo adiantou-se no marcador por Diogo Mendes, aos 22 minutos, mas o Mafra empatou aos 43, por Lucas Silva. Na segunda parte, a equipa insular chegou a nova vantagem, com um golo de Xadas, aos 59, mas a equipa da II Liga empatou aos 90+4, por Murilo, numa altura em que os madeirenses já atuam com menos um por expulsão de Soñora, aos 90+3.

No prolongamento, o Mafra marcou mais dois golos, por Pedro Lucas, aos 110, e de novo Murilo, aos 115, garantindo o apuramento para a fase seguinte da Taça de Portugal, enquanto o Marítimo, que é último na I Liga com apenas um ponto, é a primeira equipa do escalão máximo a ficar fora da competição.