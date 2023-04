Mafra impõe ao Leixões sexta derrota caseira

Leonardo abriu o marcador aos 38 minutos e o médio ofensivo guineense Banjaqui elevou para 2-0 aos 73, dois minutos depois de ter substituído Miguel Sousa.



O Mafra subiu do 11.º para o oitavo posto, somando 40 pontos, e o Leixões continua no 12.º lugar, com 36 e agora com mais derrotas (seis) do que vitórias (cinco) e empates (quatro) em casa.



A primeira situação de perigo e de golo surgiu aos 14 minutos e foi criada pelo Mafra, primeiro com um cruzamento da direita e, logo depois, de outro do lado contrário, que não tiveram consequência.



Morais ainda assustou Renan com um remate cruzado, mas este lance foi um oásis no deserto ofensivo do Leixões e o Mafra tomou, entretanto, conta do jogo com um futebol apoiado e seguro.



Fati ameaçou marcar e Leonardo marcou mesmo aos 38 minutos, num lance em que a defesa do Leixões foi algo permissiva e reagiu sempre tarde.



O Mafra terminou a primeira parte com maior posse de bola e mais remates e continuou a ser mais competente na segunda parte. Aos 50 minutos, Lucas isolou-se, rematou e Beunardeau defendeu e o Leixões respirou de alívio, porque quase sofreu o segundo golo.



A equipa da casa revelou sempre muitas dificuldades para ligar o seu jogo e criar perigo, mas Coronas até podia ter empatado na conclusão de um ataque em que rematou, tendo a bola sofrido um desvio e embatido na face superior da barra da baliza de Renan.



Na sequência de um canto, Chriso quase fez o 2-0 com um cabeceamento ao poste esquerdo da baliza leixonense, o recém-entrado Banjaqui mostrou rapidamente serviço com remate forte à barra e, pouco depois, fez mesmo o 2-0 com alguma naturalidade, tal a superioridade da sua equipa.



O Mafra continuou a ser competente, perigoso e a querer mais, ao passo que o Leixões nunca se encontrou e, no seu afã de tentar marcar, mostrou-se permeável a nível defensivo, tendo estado sempre mais perto de sofrer o terceiro golo do que de reduzir a desvantagem







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.







Leixões –Mafra, 0-2.



Ao intervalo: 0-1







Marcadores:



0-1, Leonardo, 38 minutos



0-2, Banjaqui, 73







Equipas:



- Leixões: Beunardeau, Pedro Coronas (João Amorim, 58), Brunão, Calasan (Moisés Conceição, 76), Joel (Miguel Ângelo, 58), Wakaso, Fabinho, Rafa (João Oliveira, 58), Thalis, Morais (Dasse, 76) e Agostinho.



(Suplentes: Igor Stefanovic, Zag, Moisés Conceição, Miguel Ângelo, Tomás Couto, João Oliveira, Dasse, João Amorim e Meira).



Treinador: Vítor Martins.



- Mafra: Renan, Diga, Ousmane Diao (Pedro Barcelos, 46), Pedro Pacheco, Gui Ferreira, Chriso, Leonardo, Miguel Sousa (Banjaqui, 71), Lucas, Pedro Lucas (Diogo, 71) e Fati (Vítor Gabriel, 84)



(Suplentes: Tomás Carvalho, Pedro Barcelos, Diogo, Bility, Banjaqui, Leandrinho, Edwin Vente, Guilherme e Vítor Gabriel).



Treinador: Rui Borges.







Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Moisés Conceição (87) e Miguel Ângelo (90+5).



Assistência: 1.327 espetadores.