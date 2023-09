Mafra `passeia` no Alentejo rumo à terceira eliminatória da Taça de Portugal

A jogar no Estádio Municipal de Gáfete, no concelho do Crato, distrito de Portalegre, o Mafra, com sete alterações no ‘onze’ em relação ao jogo da semana passada na II Liga, assumiu o jogo desde cedo e dispôs de boas oportunidades para marcar.



Com os alentejanos muito recuados e a tentarem sobretudo jogadas de contra-ataque, o atual nono classificado da II Liga aproveitou uma distração da defesa contrária para inaugurar o marcador, aos 19 minutos, por Balbúrdia.



O Gafetense, que fez o seu primeiro jogo oficial da temporada, não conseguia criar lances de golo e a defesa não fazia melhor, acabando sofrer por mais dois tentos antes do intervalo.



Maddi Queta, aos 23 minutos, e Juan Filipe Moreno, aos 31, aumentaram a vantagem do Mafra.



No segundo tempo, a diferença entre as duas equipas acentuou-se ainda mais, com o Mafra a aumentar para 4-0, logo no primeiro minuto, com o recém-entrado Byskov a faturar.



Mesmo com o Mafra a tirar o ‘pé do acelerar’ e a gerir o jogo, os da casa sentiram sempre muitas dificuldades para organizar o seu jogo e nunca conseguiram importunar o guarda-redes adversário.



O conjunto da II Liga acabou fazer o quinto golo, aos 65 minutos, através de Sturgeon, e, até final da partida, podia ainda ter dilatado mais o resultado, não fosse uma boa defesa do guarda-redes do conjunto da casa.



Jogo no Estádio Municipal de Gáfete, no Crato.



Gafetense - Mafra, 0-5.



Ao intervalo: 0-3.



Marcadores:



0-1, Balbúrdia, 19 minutos.



0-2, Maddi Queta, 23.



0-3, Juan Filipe Moreno, 31.



0-4, Byskov, 45.



0-5, Sturgeon, 65.



Equipas:



- Gafetense: Rodrigo Carlos, Diogo Durão, Luís Matela, Tiago Carrilho, Miguel Cardoso (Xolé, 83), Dudu (Duarte Silva, 75), Guilherme Ginja (Vinagre, 45), Rodrigo Petas (Diallo,45), Pedro Gandum, Gonçalo Sousa (Dinies Pires, 83) e Dedé.



(Suplentes: Carlos Arez, Dinis Pires, Duarte Silva, Rafael, Vinagre, Diallo e Xolé).



Treinador: Vítor Nozes.



- Mafra: André Paulo, Ousmane Diao (Rodrigo Matos, 54), João Goulart (Pontus Texel, 45), Victor Bak Jensen, Pedro Barcelos (André Lopes, 30), Chriso Kouakou, Sturgeon, Andreas Nibe Hansen (Byskov, 45), Maddi Queta, Balbúrdia e Juan Felipe Moreno (Diogo Almeida, 69).



(Suplentes: Elías Ólafsson, Pedro Bravo, Mesaque Djú, Diogo Almeida, André Lopes, Miguel Sousa, Byskov, Pontus Texel e Rodrigo Matos).



Treinador: Jorge Silas.



Árbitro: José Bessa (AF do Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Barcelos (16).



Assistência: Cerca de 300 espectadores.