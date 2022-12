Mafra vence Desportivo de Chaves mas falha apuramento para os `quartos`

Apesar desta vitória, o Mafra acaba por terminar o grupo em segundo lugar e falha o acesso aos quartos de final, uma vez que o FC Porto venceu o Vizela (4-0) e assegurou o primeiro posto.



O encontro começou a meio-gás e com algumas surpresas nos 'onzes'. Do lado da 'turma' flaviense, João Correia foi o único titular da partida com o FC Porto (0-2) a figurar nas opções de Vítor Campelos, das quais se destacam os estreantes Gonçalo Pinto e Sidy Sarr.



Do lado do Mafra, Ricardo Sousa mudou duas peças em relação ao encontro com o Vizela (1-1), colocando os brasileiros Renan e Leandrinho no onze inicial.



A primeira grande oportunidade surgiu aos 11 minutos, por intermédio de Pedro Lucas, mas o remate saiu ao lado da baliza do guardião transmontano.



Aos 35, Benny é chamado a 'cobrar' um livre e concretiza um remate enquadrado à baliza dos visitantes, mas Renan estava atento e negou o golo aos flavienses.



Pouco depois, aos 41, Fati recebe a bola à direita, à entrada da grande área flaviense e, com o caminho livre de defesas, remata à figura de Gonçalo Pinto que se antecipou, saiu à bola, e acabou por negar o golo aos mafrenses.



Três minutos depois, novo aviso dos visitantes por intermédio de Pité. O médio ofensivo recebe o passe de Leonardo Cordeiro à entrada da pequena área e remata cruzado, mas a bola acabou por passar rente ao segundo poste das redes do Desportivo de Chaves.



A etapa complementar arrancou com o marcador a zeros e com pressão alta de ambas as equipas.



Enquanto Desportivo de Chaves procurava espaço nas costas do adversário, o Mafra manteve-se atento e foi aproveitando as segundas bolas perdidas pelos visitados, o que acabou por colocar a equipa em vantagem aos 64 minutos, com um golo de Diogo.



Aos 77, depois de um passe em profundidade de Mattheus Oliveira, o ponta de lança Diogo Almeida bisa na partida e faz o segundo para os visitantes.



Aos 84, de transição rápida, Juninho domina a bola, João Correia cruza para Jô Batista, a bola 'pinga' no relvado e o ponta de lança acaba por marcar já em queda.



Nos últimos dez minutos, o Desportivo de Chaves somou oportunidades e ainda procurou chegar ao empate, mas sem sucesso, terminando a participação na Taça da Liga com apenas um ponto.



Com esta vitória, o Mafra, que viu Loide Augusto ser expulso já no período de descontos, não conseguiu a passagem aos 'quartos', mas assegurou o segundo lugar do Grupo A, com cinco pontos.







Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves -- Mafra, 1-2



Ao intervalo: 0-0



Marcadores:



0-1, Diogo, 64 minutos



0-2, Diogo, 77 minutos



1-2, Jô Batista, 84 minutos



Equipas:



- Desportivo de Chaves: Gonçalo Pinto, João Correia, Nelson Monte, Ponck, Bruno Langa (Abass Issah, 87), Sarr (Euller, 78), Morim (Guima, 61), Jonny Arriba (João Mendes, 61), Benny, Juninho (Guilherme Silva, 88) e Jô Batista.



(Suplentes: Rodrigo, Habib, Luther, João Mendes, Euller, Abass Issah, Guima, Edu, Guilherme Silva)



Treinador: Vítor Campelos



- Mafra: Renan, Pedro Pacheco, Ousmane Diomande, Pedro Barcelos, Leandrinho, Leonardo, Pité (Mattheus Oliveira, 72), Edwin Vente (Loide Augusto, 85), Pedro Lucas (Gui Ferreira, 85), Diogo (Murilo, 79) e Fati (João Goulart, 85)



(Suplentes: Tomás Carvalho, Mattheus Oliveira, Gui Ferreira, Murilo, Rodrigo Gui, Diga, João Goulart, Loide Augusto, Vítor Gabriel)



Treinador: Ricardo Sousa







Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Benny (8), Morim (37), Jô Batista (87) e Renan (89). Cartão vermelho direto para Loide Augusto (90+2).



Assistência: 445 espetadores