Mafra vence e convence na `casa emprestada` do Académico de Viseu

O defesa Pedro Barcelos inaugurou o marcador, aos 38 minutos, Andrezinho ampliou ainda antes do descanso (43), e Okitokandjo dilatou o resultado no segundo tempo, aos 61 minutos, com Paul Ayongo a fechar o marcador com o golo de honra dos viseenses, aos 76 minutos.



Depois de várias oportunidades desperdiçadas, nomeadamente um cabeceamento de Andrezinho ao segundo poste, os ‘saloios’ chegaram à vantagem num pontapé de canto, com Pedro Barcelos a saltar mais alto e a cabecear para o fundo das redes, aproveitando a saída em falso de Ricardo Janota.



O único remate dos viseenses na primeira parte surgiu aos 40 minutos, com André Claro a tentar surpreender o ‘guardião’ com um remate de longe que saiu por cima da trave.



No entanto, ainda antes do descanso, Okitokandjo ‘furou’ na grande área, chegou à linha de fundo e passou atrasado para Andrezinho desviar para o fundo das redes, aumentando a diferença no marcador.



No regresso dos balneários, o Académico de Viseu entrou melhor e ficou perto de marcar por duas vezes, enquanto pelo meio Andrezinho falhou o 3-0 com a baliza ‘escancarada’, mas o terceiro golo não tardou a aparecer.



O lateral Tomás Domingos entrou pelo corredor central e serviu Okitokandjo na grande área, o avançado contornou o guarda-redes e atirou para o fundo das redes.



O golo de honra dos viseenses surgiu através de um grande passe de Nuno Tomás que isolou Paul Ayongo na grande área, o ganês fintou Miguel Santos e empurrou para a baliza, anotando o terceiro golo em três jogos. Na jogada seguinte, num remate fora de área, Ayongo atirou ao ‘ferro’.



O Académico acreditava, mas os ‘saloios’ souberam suster a pressão e, já em tempo de descontos, criaram mais uma oportunidade de golo, mas o ‘disparo’ de Lucas Marques encontrou a oposição de Ricardo Janota.







Jogo realizado no Estádio Municipal de Aveiro.



Académico de Viseu – Mafra: 1-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Pedro Barcelos, 38.



0-2, Andrezinho, 43.



0-3, Okitokandjo, 61.



1-3, Paul Ayongo, 76.







Equipas:



- Académico de Viseu: Ricardo Janota, Tiago Mesquita, Pedro Monteiro, Tiago Correia (Romy Silva, 72), Vítor Bruno, Fernando Ferreira (Ericson, 56), Paná, Luisinho, André Claro (Nuno Tomás, 56), Yuri Araújo (João Vasco, 83) e Paul Ayongo.



(Suplentes: Mbaye, Musa, Romy Silva, João Vasco, Ericson, Nuno Tomás, Igor Milioransa, Sena e Lúcio Fernandes.)



Treinador: Zé Gomes.



- Mafra: Miguel Santos, Tomás Domingos, Bura, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Inácio Miguel, Aparício (Pedro Pacheco, 77), Bruno Silva, Rodrigo Martins (Lee, 87), Okitokandjo (Camará, 77) e Andrezinho (Lucas Marques, 68).



(Suplentes: Filipe Neves, Pedro Pacheco, Lee, Rodrigo Gui, Lucas Marques, Chano, Leandro Silva, Camará e Pedro Lucas.)



Treinador: Ricardo Sousa.



Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Fernando Ferreira (23).



Assistência: cerca de 200 espetadores.