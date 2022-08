Mafra vence Nacional na Madeira

O Mafra foi um conjunto seguro e, mercê dos golos de Banjaqui aos 24 minutos e de Gui Ferreira aos 76, alcançou a sua primeira vitória na condição de visitante, em contraste com o Nacional, que perdeu pela segunda vez em casa, onde ainda não conseguiu marcar qualquer golo.



O Mafra foi o primeiro conjunto a criar perigo, aos 11 minutos, na sequência de um canto, com Pedro Lucas a cabecear sobre a barra. O Nacional respondeu aos 20 por Danilovic num remate de longe, que Samú segurou, para dois minutos volvidos Leandrinho obrigar Daniel Guimarães a uma boa intervenção.



Até que, aos 24 minutos, num rápido lance de contra-ataque, Banjaqui finalizou com um remate cruzado que bateu inapelavelmente Daniel Guimarães.



A partir daí, o Mafra ganhou algum ascendente, mas os derradeiros minutos da primeira parte foram de claro domínio dos madeirenses, criando situações para chegar ao golo.



Aos 38 minutos, Luís Esteves rematou à barra, dois minutos depois, Samú, com uma intervenção arrojada, negou o golo a Juan Calero.



Aos 42 minutos, Gustavo Silva surgiu em boa posição, mas não acertou com a baliza, e, no minuto seguinte, Rúben Macedo testou a atenção de Samú, que, em período de descontos, negou o golo a Gustavo Silva.



O Nacional entrou melhor na segunda metade e, aos 48 minutos, um corte providencial de Pedro Barcelos evitou que o remate de Gustavo Silva se dirigisse para a baliza.



Contudo, pese uma maior pressão do conjunto madeirense, o Mafra não se coibia de atacar e, aos 69 minutos, Banjaqui propiciou uma esplêndida defesa a Daniel Guimarães.



Até que, aos 76 minutos, Gui Ferreira na marcação de um livre direto, ampliou a vantagem do Mafra, sentenciando em definitivo a história do jogo.



Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional – Mafra, 0-2



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Banjaqui, 24 minutos.



0-2, Gui Ferreira, 76.







Equipas:



- Nacional: Daniel Guimarães, João Aurélio, Rafael Vieira, Clayton, José Gomes (Witi, 65), Gustavo Silva (Sérgio Marakis, 74), Danilovic, Rúben Macedo, Luís Esteves (Bruno Gomes, 81), Carlos Daniel (Jota, 65) e Juan Calero (Dudu, 46).



(Suplentes: Rui Encarnação, Paulo Vítor, Bruno Gomes, Witi, Jota, Sérgio Marakis, Martim, André Sousa e Dudu).



Treinador: Filipe Cândido.



- Mafra: Samú, Loide Augusto, Pedro Pacheco, João Goulart, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Banjaqui, Leandrinho (Pité, 79), Murilo (Diogo Almeida, 63, Ousmane, 79), Lucas (Diga, 63) e Pedro Lucas (Léo Cordeiro, 63).



(Suplentes: Renan, Kaio César, Diogo Almeida, Pité, Léo Cordeiro, Ousmane, Diga, Edwin Vente e Vítor Gabriel)



Treinador: Ricardo Sousa.







Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Acção disciplinar: Cartão amarelo para Lucas (9), Samú (38), José Gomes (45+2), Juan Calero (45+3), Loide Augusto (45+3), Clayton (76) e Danilovic (89).



Assistência: 959 espetadores.