Futebol Nacional
Makan Aïko é o primeiro reforço do Tondela neste mercado de inverno
O extremo francês assinou pelos auriverdes até junho de 2028. Aïko, que atuava na Eredivisie, já iniciou os treinos com o plantel da Beira Alta e vai vestir a camisola 90.
O Tondela anunciou, esta sexta-feira, a contratação do avançado Makan Aïko. O jogador francês de 25 anos assinou vínculo pelos beirões até junho de 2028, segundo avança a SAD do clube numa nota de imprensa.
O extremo jogava no clube neerlandês Fortuna Sittard, onde atuou durante uma época e meia, depois de ser transferido do francês Le Mans. Natural de Paris, foi na equipa da segunda liga francesa que fez a sua formação.
Makan somava 14 jogos com dois golos e uma assistência esta temporada, na Eredivisie.
De acordo com o Tondela, Makan Aïko “já cumpriu com sucesso os habituais exames médicos” e já está em solo beirão a treinar junto da formação tondelense orientada por Cristiano Bacci.
Em declarações aos canais do clube da Beira Alta, Aïko reiterou o seu compromisso com a manutenção do clube na liga Betclic, prometendo “lutar com toda a equipa” para o efeito. O novo atacante dos auriverdes descreve-se como “um jogador rápido, que gosta de driblar, de encarar e ir para cima no um para um”.