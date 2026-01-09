Makan Aïko é o primeiro reforço do Tondela neste mercado de inverno

O extremo francês assinou pelos auriverdes até junho de 2028. Aïko, que atuava na Eredivisie, já iniciou os treinos com o plantel da Beira Alta e vai vestir a camisola 90.

Equipa do Tondela recebe reforço Paulo Novais - Lusa

O Tondela anunciou, esta sexta-feira, a contratação do avançado Makan Aïko. O jogador francês de 25 anos assinou vínculo pelos beirões até junho de 2028, segundo avança a SAD do clube numa nota de imprensa.

O extremo jogava no clube neerlandês Fortuna Sittard, onde atuou durante uma época e meia, depois de ser transferido do francês Le Mans. Natural de Paris, foi na equipa da segunda liga francesa que fez a sua formação.

Makan somava 14 jogos com dois golos e uma assistência esta temporada, na Eredivisie.

De acordo com o Tondela, Makan Aïko “já cumpriu com sucesso os habituais exames médicos” e já está em solo beirão a treinar junto da formação tondelense orientada por Cristiano Bacci.

Em declarações aos canais do clube da Beira Alta, Aïko reiterou o seu compromisso com a manutenção do clube na liga Betclic, prometendo “lutar com toda a equipa” para o efeito. O novo atacante dos auriverdes descreve-se como “um jogador rápido, que gosta de driblar, de encarar e ir para cima no um para um”.

Makan Aïko é o primeiro reforço neste mercado de inverno do Tondela, que se encontra em risco de descida de divisão, ocupando o penúltimo lugar da tabela classificativa. O clube, com 12 pontos, vai a casa do Moreirense este domingo para cumprir um jogo em atraso, da 16.ª jornada.
