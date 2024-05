Makouta despede-se do Boavista três épocas depois

Numa nota publicada através das redes sociais, o clube do Bessa agradeceu o contributo do centrocampista, de 26 anos, que acumulou seis golos e 14 assistências nos 105 jogos desde 2021/22, época na qual tinha chegado às "panteras" oriundo do Sporting de Braga.



“Foram três anos de momentos altos e baixos, mas inesquecíveis. Obrigado ao clube por esta oportunidade e por ter acreditado quando outros duvidaram de mim. Certamente, eu não sou o mesmo jogador do que quando cheguei. Uma filha e mais de 100 jogos depois, está na hora de dizer adeus”, disse Makouta, num vídeo de despedida nas redes sociais.



O médio totalizou 33 jogos em 2023/24, com três tentos e dois passes para golo, e passa agora a estar livre no mercado de transferências, tendo uma ligação ao futebol português desde 2017/18, quando chegou ao Sporting da Covilhã, seguindo-se uma passagem pelo Sporting de Braga B, de 2019 a 2021, que incluiu um empréstimo aos búlgaros do Beroe.



Com dois golos e 18 duelos pela seleção principal do Congo, o médio nascido em França é a primeira saída consumada pelo Boavista a seguir à conclusão da edição 2023/24 da I Liga, na qual alcançou a manutenção apenas na 34.ª e derradeira ronda, com 32 pontos.