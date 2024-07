Malu Schmidt reforça equipa feminina do Braga

Malu Schmidt, de 23 anos, chega do Valadares Gaia, tendo marcado 16 golos na última temporada, depois de também ter representado o clube portuense em 2021/22. Pelo meio, alinhou no Länk Vilaverdense, em 2022/23.



“Sou uma jogadora rápida e com capacidade para explorar eficazmente os espaços do campo”, disse a jogadora brasileira aos meios de comunicação do clube.



Na época passada, o Sporting de Braga foi quinto classificado na Liga feminina e atingiu as meias-finais da Taça de Portugal.