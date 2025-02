Manu Silva operado com sucesso ao ligamento do joelho esquerdo

"A operação, que decorreu com sucesso, foi realizada pelo Prof. Dr. José Carlos Noronha e acompanhada pelo departamento médico do SL Benfica", referiu ainda o clube.

O médio, de 23 anos, contratado em janeiro ao Vitória de Guimarães por 12 milhões de euros, lesionou-se com gravidade no seu primeiro jogo no Estádio da Luz, o terceiro pelo Benfica, em 08 de fevereiro.

Manu Silva saiu de maca e muito queixoso aos 37 minutos, poucos instantes depois de o lateral-direito benfiquista Bah também deixar relvado, aos 34, com lesão idêntica, rotura total do ligamento cruzado anterior.

Pelo Benfica, o médio, natural de Santa Maria da Feira, foi titular com o Estrela da Amadora e com o Moreirense, depois de se ter estreado ainda em janeiro, ao sair do banco na derrota na visita ao Casa Pia.

Face ao tipo de lesão, Manu Silva apenas deverá voltar a ser opção para as `águias` na próxima época.