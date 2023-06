Manuel Cajuda eleito presidente do Olhanense

”, disse à Lusa o novo líder dos “rubronegros”.Manuel Cajuda encabeçava a única lista candidata ao sufrágio, que registou 545 votos a favor, dois brancos e um nulo.O Olhanense, que disputou a I Liga pela última vez em 2013/14, época de criação da SAD, caiu aos escalões inferiores nos anos seguintes e esta temporada foi mesmo relegado, pela primeira vez na sua história, às competições distritais.Aos 71 anos, o antigo treinador embarca numa nova aventura para um mandato de dois anos, até 2025, respondendo a um apelo de muitas individualidades da cidade e do concelho.”, afirmou.Manuel Cajuda, natural de Olhão, representou o clube "rubronegro" como jogador nas camadas jovens e como sénior, na década de 70 do século passado, e voltou mais tarde como treinador, em três períodos distintos: entre 1985 e 1987 e nas épocas 1988/89 e 2012/13, esta última na I Liga.





Cajuda revelou que o primeiro convite partiu de Álvaro Viegas, vereador da Câmara de Olhão, mas que só se sentiu disposto a avançar com o apoio da família, destacando o papel do filho e empresário Hugo Cajuda, que prometeu ajudar, e também o apoio do presidente da autarquia, António Miguel Pina.”, vincou o dirigente, que sucede no cargo a Isidoro Sousa, que presidia desde 2007.Tanto clube como SAD estão a braços com dificuldades financeiras – ambas as entidades estão envolvidas há anos em Processos Especiais de Revitalização (PER), instrumento que evita a insolvência de sociedades em situação económica crítica.Depois de o clube ter renunciado ao protocolo com a SAD, existem muitas dúvidas sobre a forma como o futebol sénior terá continuidade em Olhão, mas o agora dirigente deixou uma garantia.”, sublinhou Manuel Cajuda, à Lusa.O novo presidente quer ver os sócios de volta, lembrando que já houve um aumento “considerável” nas últimas semanas, e assegurou que vai informar “com clareza” os associados “de tudo o que se passa no Olhanense”.Cajuda sustentou que o emblema de Olhão tem “um passado de que se deve orgulhar” e que as comemorações do centenário do triunfo no Campeonato de Portugal em 1924 serão realidade no próximo ano.