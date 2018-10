Manuel Damásio só pensa na reconquista do título

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Out, 2018, 12:23 / atualizado em 10 Out, 2018, 12:23 | Futebol Nacional

O ex-líder do clube encarnado, após uma liderança catastrófica de João Vale e Azevedo, falou do Benfica atual em declarações ao jornalista Nuno Matos.



Para Manuel Damásio a atual equipa principal de futebol do clube da Luz está bem melhor do que a da época anterior e adiantou: “O Benfica tem equipa para reconquistar o título e ficando em primeiro lugar encaixar de imediato 50 milhões de euros com o acesso direto à Liga dos Campeões”.





Ao analisar este início de época o antigo presidente considerou: “A jogar como está ninguém para o Benfica. Os patrocinadores estão a renovar os contratos”.









Sobre a oposição que está a ser feita por Rui Gomes da Silva limitou-se a dizer: “É honesto diz o que pensa”.E sobre o ex-assessor Paulo Gonçalves alegadamente envolvido em alguns casos judiciais em nome do clube referiu: “A dada altura ajudou o clube mas se fez alguma coisa menos digna isso terá de provar-se”.Em sentido contrário o antigo líder das “águias” ilibou completamente o atual presidente ao afirmar: “Não acredito que tenha a ver com essas alegadas acusações mas mesmo assim perdoava-lhe com tudo o que de bom já fez pelo Benfica”.A última palavra foi dirigida ao treinador Rui Vitória para lhe tecer um rasgado elogio: “Temos orgulho no seu comportamento e nem sequer falha na parte desportiva. É um senhor”.