Manuel Machado volta a treinar o Nacional

O carismático técnico, de 65 anos, foi o escolhido por Rui Alves para suceder no cargo a Luís Freire, que não resistiu a uma série de seis derrotas consecutivas na Liga.Trata-se de um regresso a uma casa que Manuel Machado conhece como poucos, uma vez que orientou os insulares em 2005/2006, 2008/2009 e 2009/2010 e entre 2012 e 2016.O anúncio oficial deverá acontecer ainda esta segunda-feira.

Recorde-se que o Nacional está no 17.º e penúltimo lugar da Liga, com 21 pontos, os mesmos que Boavista (18.º) e Marítimo (16.º).





O técnico, natural de Guimarães, estava ao comando do Berço, equipa da Série B do Campeonato de Portugal, equivalente ao terceiro escalão.



Manuel Machado começou a já longa carreira nos escalões de formação do Vitória de Guimarães. Foi técnico principal do Vitória de Guimarães, que levou também às competições europeias, em 2004/05 e 2010/11, Académica, Moreirense, Braga, Arouca, Vila Real e Fafe, tendo ainda uma curta experiência no estrangeiro, no Aris, da Grécia.