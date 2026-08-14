Manuel Mendonça deixa Sporting e vai reforçar o Moreirense

Segundo a mesma fonte, o jogador, de 21 anos, vai vincular-se até 2030 aos ‘cónegos’, depois de nove anos ligado aos ‘leões’, pelos quais representou as equipas de formação desde os sub-14 até à equipa B, que joga na II Liga.



Na época passada, o capitão do conjunto secundário dos ‘verdes e brancos’ participou em 31 jogos e marcou um golo na II Liga.



Manuel Mendonça, internacional sub-20 por Portugal, junta-se, assim, à formação treinada por Vasco Botelho da Costa, que na primeira jornada da I Liga empatou 2-2 em casa com o Sporting de Braga.