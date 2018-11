Marcel Keizer e Sporting procuram acertar contrato

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Nov, 2018, 09:50 / atualizado em 05 Nov, 2018, 09:52 | Futebol Nacional

O técnico holandês acerta com o Sporting os termos do contrato | Reuters

O técnico, de 49 anos, poderá assinar com os “leões” um contrato válido até 2020.



Falta saber com total certeza como estão as negociações entre o clube português e o Al Jazira dos Emirados Àrabes Unidos que o técnico representa.



Domingo á noite circulavam notícias na Holanda que davam conta da resistência do clube árabes em ceder o treinador e libertá-lo já.



Nesta altura Marcel Keizer não tem qualquer título no seu currículo e terá sido escolhido por adotar uma filosofia de jogo ofensiva da escola holandesa de Cruyff a par da sua ambição, capacidade organizativa e experiência adquirida no Ajax onde foi jogador e treinador, durante meia época.



Keizer deverá ocupar o lugar que ficou vago após a saída de José Peseiro e ocupado de forma interina por Tiago Fernandes, que conduziu domingo a equipa na vitória sobre o Santa Clara (2-1), para o campeonato.