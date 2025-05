Marco Alves deixa o Desportivo de Chaves

Os transmontanos informaram que Marco Alves não vai continuar ao serviço do clube na temporada 2025/2026 nas redes sociais, agradecendo ao técnico "e aos seus adjuntos todo o profissionalismo e identificação com os valores do Desportivo de Chaves que foram demonstrados ao longo deste percurso, desejando-lhes o maior sucesso pessoal e profissional".



Marco Alves regressou a Trás-os-Montes em junho de 2024 para assumir o comando técnico do recém-despromovido Desportivo de Chaves, depois de ter estado ao serviço do clube nas épocas de 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 na qualidade de adjunto.



Esta foi a primeira experiência do vimaranense como técnico principal na II Liga, depois de ter orientado o Grupo Desportivo de Joane, Clube Caçadores das Taipas e Grupo Desportivo Serzedelo em divisões inferiores do futebol nacional.



Como treinador-adjunto passou, antes, pelo Gil Vicente, Desportivo de Chaves, Moreirense, Vitória de Guimarães e Trofense, em solo português, pelo Al Taawon, da Arábia Saudita, e pelo Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.



O Desportivo de Chaves terminou a temporada 2024/2025 em sétimo lugar, com 51 pontos.