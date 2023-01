Marco Matias decide para o Farense na receção a Nacional reduzido a dez

O terceiro tento do extremo português na prova, aos 34 minutos, foi decisivo contra uma equipa madeirense que, apesar de reduzida a dez unidades a partir dos 44 minutos, por expulsão de Gustavo Silva, teve várias oportunidades para empatar na segunda parte, incluindo duas bolas nos 'ferros'.



A equipa de Vasco Faísca manteve o segundo lugar na II Liga, com 31 pontos, menos cinco do que o líder Moreirense, enquanto o Nacional, que vinha de uma série de seis jogos sem perder na competição, ocupa o 14.º posto, com 16.



Depois da goleada (4-0) imposta pelo FC Porto B na jornada anterior, o treinador do Farense alterou seis 'peças' no 'xadrez' inicial, mas a primeira ocasião do jogo, aos três minutos, foi dos madeirenses, num cabeceamento de Clayton Sampaio para defesa do guardião Rafael Defendi, de volta à titularidade.



Pouco depois, aos 10, Marco Matias teve uma flagrante oportunidade para marcar, mas Rui Encarnação foi mais forte na 'mancha', com o jogo a prosseguir equilibrado e sem momentos de perigo até à meia hora.



Os algarvios, que antes do jogo homenagearam o marroquino Hassan Nader, o seu melhor marcador de sempre nas competições profissionais, foram criando um ligeiro ascendente e, depois de Elves Baldé ameaçar de fora da área (32), chegaram mesmo à vantagem (34), num 'encosto' fácil de Marco Matias (que não celebrou por respeito à sua anterior equipa), após um cruzamento do lateral Abner ter sido desviado pelo poste.



O Nacional, que já tinha perdido Marakis, por lesão, ficou em inferioridade numérica a um minuto do intervalo, por expulsão de Gustavo Silva, a sua terceira em 13 jogos no campeonato.



No segundo tempo, o jogo só animou aos 63 minutos, quando Zé Manuel atirou ao poste, após erro de Rafael Defendi, com o Farense a responder de imediato, no minuto seguinte, num remate de Belloumi, que desviou em Talocha e Rui Encarnação defendeu para o poste.



Apesar da vantagem numérica, a equipa de Faro mostrou algumas dificuldades no controlo do jogo e Pipe Gómez, que tinha entrado há poucos minutos, somou mais uma bola nos 'ferros', num remate ao poste esquerdo (82).



No último lance do jogo, no quinto minuto de descontos, Pipe Gómez, numa jogada em diagonal da esquerda para o meio, ultrapassou dois adversários e, já na área, em excelente posição, atirou muito torto para fora.







Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.



Farense - Nacional, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Marco Matias, 34 minutos.







Equipas:



- Farense: Rafael Defendi, Talocha, Cláudio Falcão, Muscat (Gonçalo Silva, 88), Abner, Vítor Gonçalves, Fabrício Isidoro (Marcos Paulo, 57), Cristian Ponde (Belloumi, 57), Marco Matias, Elves Baldé (Rui Costa, 75) e Pedro Henrique (Lucão, 75).



(Suplentes: Ricardo Velho, Marcos Paulo, Lucão, Bandarra, Diogo Viana, Rui Costa, Harramiz, Gonçalo Silva e Belloumi).



Treinador: Vasco Faísca.



- Nacional: Rui Encarnação, João Aurélio, Clayton Sampaio, Rafael Vieira, André Sousa (José Gomes, 46), Jota Garcês (Luís Esteves, 75), Dudu (Bruno Gomes, 75), Carlos Daniel, Sérgio Marakis (Gustavo Silva, 15), Witi Quembo e Zé Manuel (Pipe Gómez, 66).



(Suplentes: Lucas França, Paulo Vítor, José Gomes, Bruno Gomes, Luís Esteves, Pipe Gómez, Graça e Gustavo Silva).



Treinador: Filipe Cândido.







Árbitro: João Afonso (AF Bragança).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Gustavo Silva (18 e 44), Fabrício Isidoro (26), André Sousa (29), Abner (62), Cláudio Falcão (65) e João Aurélio (78). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Gustavo Silva (44).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.