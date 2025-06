Marco Matias renova e segue para a quarta época no Farense

“É com enorme orgulho que renovei com este grande clube. Saber que vou continuar a vestir esta camisola, dia após dia, é algo inexplicável. Continuarei a dar o melhor de mim, como tenho feito desde do primeiro dia que aqui cheguei”, disse o extremo, citado pelo clube de Faro.



Marco Matias, de 36 anos, soma 103 jogos e 13 golos pelo Farense desde a temporada 2022/23.



“Como capitão, sinto a responsabilidade de ser o reflexo do compromisso, da dedicação e da ambição de toda a equipa. Estarei sempre na linha da frente, a dar o exemplo dentro e fora de campo, com o total respeito por este clube e pelos nossos adeptos. Juntos, continuaremos a lutar por cada vitória”, prometeu.



Formado no Barreirense e no Sporting, o extremo passou antes por Varzim, Fátima, Real, Vitória de Guimarães, Freamunde, Sheffield Wednesday (Inglaterra), Belenenses SAD e Nacional.



O Farense, 17º classificado na edição de 2024/25 da I Liga, voltou à II Liga dois anos depois e será orientado pelo novo treinador Jorge Silas, que sucede a Tozé Marreco.