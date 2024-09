Marialvas elimina Tondela da Taça de Portugal a jogar em inferioridade

A equipa de Cantanhede, no distrito de Coimbra, abriu o ativo aos 26 minutos, por Rayan, e selou a vitória aos 61 minutos, por Zé Gata, depois do Tondela ter empatado aos 44 minutos.



No primeiro ataque organizado à baliza contrária, o Marialvas inaugurou o marcador, num remate cruzado de Rayan, aos 26 minutos, descaído para a esquerda, após receber um passe de Duda.



A equipa de Cantanhede ganhou confiança e quatro minutos depois dispôs de uma grande ocasião para aumentar a vantagem, num remate de João Nogueira, já dentro de área, próximo do vértice direito.



Aos 41 minutos, Ryan passou de herói a vilão ao ver o cartão vermelho direto, por entrada dura sobre o defesa central Jordi Pola, junto à linha divisória do meio-campo, deixando a sua equipa a jogar em inferioridade numérica.



A jogar com menos uma unidade, o Marialvas sofreu o golo do empate aos 44 minutos, num pontapé de canto, com o central Ricardo Alves de cabeça a aproveitar uma má abordagem do guarda-redes Luís González.



Na segunda parte, a formação de Cantanhede fixou o resultado aos 61 minutos, por Zé Gata, num grande golo, num remate de fora da área, na sequência de um canto batido por Lucas Ornellas, que contou com a simulação de Vidazinha dentro de área.



O Tondela respondeu aos 75 minutos, por Pedro Maranhão, que na cobrança de um livre direto, disparou ao poste da baliza do Marialvas.



O mesmo jogador voltou a estar perto do golo aos 83 minutos, novamente na cobrança de um livre direto.



Apesar de jogar em inferioridade, o Marialvas procurou jogar de igual para igual e acabou por anular em campo a diferença de escalões das duas equipas.