Marinhense vai defrontar Sporting na Taça

Para seguir para a quarta eliminatória, em que vai defrontar o detentor do troféu e logo no Estádio José Alvalade, a equipa da Marinha Grande (Leiria) levou a melhor sobre o Anadia (Aveiro) nos penáltis, em que se impôs por 7-6, após um 0-0 no tempo regulamentar e prolongamento.



Os ‘leões’ também precisaram do tempo extra para vencer, no sábado, o secundário Paços de Ferreira, por 3-2, tendo agora companhia na próxima fase de um emblema do quarto escalão – o Anadia também milita nesta divisão.



De resto, os dois conjuntos têm história na Taça de Portugal, já que se defrontaram em 1964/65, a duas mãos, e depois de um 4-0 dos ‘verdes e brancos’ fora de casa, o Marinhense foi mesmo a Alvalade vencer por 2-1, mas foram os ‘leões’ a seguir em frente para os 16 avos de final.



Dois anos antes, em 1963, o clube, atualmente oitavo classificado na Série C do Campeonato de Portugal, fez uma caminhada até aos quartos de final e só foi eliminado pelo Benfica.