Mário Jardel “O Sporting-FC Porto será um jogo difícil para as duas equipas”

O antigo futebolista, de 46 anos, olhou para as duas equipas e disse: “O FC Porto é a cara do Sérgio (Conceição) apesar de ter vendido alguns jogadores, o Sporting contratou alguns jogadores”.



O ex-futebolista que em 580 jogos efetuados marcou 431 golos sabe do que fala e cita a eficácia para dizer que quem for melhor neste capítulo acabará por ganhar.



Mário Jardel é da opinião de que “quem joga em casa é favorito” mas “o FC Porto tem uma grande equipa e será um jogo difícil para as duas equipas”.



A máquina goleadora do final do século, em declarações ao jornalista David Carvalho, ainda recorda os tempos em que jogava em Portugal e se cruzou com o atual treinador do Sporting e avança: “Joguei contra ele quando estava no FC Porto. Deve ter estudado bem o adversário e tentará anular os pontos fortes deles (“dragões)”.



A terminar e num registo mais pessoal ainda fez questão e dizer. “Deixei uma história bonita no futebol português. Espero voltar a trabalhar por aí”.