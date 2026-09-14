Mário Nunes deixa o comando técnico do lanterna-vermelha Feirense

O Feirense somou hoje a quinta derrota seguida na competição, ao perder na visita ao Desportivo de Chaves, por 1-0, prolongando um arranque de época marcado por resultados negativos.



Com apenas um ponto em seis jornadas, a formação de Santa Maria da Feira ocupa o último lugar da II Liga.



Mário Nunes, de 46 anos, foi apresentado como treinador do Feirense em 12 de junho, sucedendo a Ricardo Costa, que rumou ao Tondela, depois de ter sido adjunto de Petit e Vítor Oliveira em clubes como Desportivo de Chaves, Portimonense, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Cova da Piedade, Boavista, Cuiabá e Rio Ave.



A SAD deverá anunciar o sucessor de Mário Nunes nos próximos dias.