Futebol Nacional
Mário Nunes deixa o comando técnico do lanterna-vermelha Feirense
O treinador Mário Nunes deixou o comando técnico do Feirense, 18.º e último classificado da II Liga portuguesa de futebol, com apenas um ponto, após seis jornadas, anunciou hoje a sociedade desportiva de Santa Maria da Feira.
O Feirense somou hoje a quinta derrota seguida na competição, ao perder na visita ao Desportivo de Chaves, por 1-0, prolongando um arranque de época marcado por resultados negativos.
Com apenas um ponto em seis jornadas, a formação de Santa Maria da Feira ocupa o último lugar da II Liga.
Mário Nunes, de 46 anos, foi apresentado como treinador do Feirense em 12 de junho, sucedendo a Ricardo Costa, que rumou ao Tondela, depois de ter sido adjunto de Petit e Vítor Oliveira em clubes como Desportivo de Chaves, Portimonense, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Cova da Piedade, Boavista, Cuiabá e Rio Ave.
A SAD deverá anunciar o sucessor de Mário Nunes nos próximos dias.
Com apenas um ponto em seis jornadas, a formação de Santa Maria da Feira ocupa o último lugar da II Liga.
Mário Nunes, de 46 anos, foi apresentado como treinador do Feirense em 12 de junho, sucedendo a Ricardo Costa, que rumou ao Tondela, depois de ter sido adjunto de Petit e Vítor Oliveira em clubes como Desportivo de Chaves, Portimonense, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Cova da Piedade, Boavista, Cuiabá e Rio Ave.
A SAD deverá anunciar o sucessor de Mário Nunes nos próximos dias.