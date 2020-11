Mário Silva diz que é "primordial" vencer Gil Vicente para chegar à Taça da Liga

Os vila-condenses ocupam, provisoriamente, o nono lugar da I Liga, e precisam de acabar a ronda na sexta posição para se apurarem para a fase final da Taça da Liga, algo que apenas uma vitória em Barcelos permitirá.



"O objetivo primordial é ganhar este jogo, tendo a Taça da Liga, onde queremos estar, na mente. Sabemos que há várias equipas em posição de se apurarem, mas só temos de fazer o nosso trabalho, ganhando este jogo, e, se possível, com uma boa exibição", disse Mário Silva.



O técnico dos vila-condense considerou que a usa equipa "tem boas condições" para conseguir esse objetivo, valorizando o trabalho dos atletas durante a semana e garantindo que o adversário foi bem estudado.



"Temos de estar atentos à dinâmica e disposição tática do Gil Vicente, pois, com o novo treinador, podem existir algumas alterações. Mas julgo que surpresas não vamos ter. Estudámos bem o jogo e sabemos o que temos de fazer", vincou Mário Silva.



Apesar de ser uma das equipas com menos golos sofridos no campeonato, mantendo a baliza inviolável há três jornadas consecutivas, o Rio Ave também é dos conjuntos que menos golos marca, com apenas cinco remates certeiros na I Liga, algo que o treinador reconhece que "tem de ser melhorado".



"Defensivamente, estamos consistentes e temo-lo demonstrado. Mas, em termos ofensivos, precisamos de melhorar e criar mais oportunidades para fazer golos. Sei que temos gente capaz no plantel para isso, mas temos de passar das palavras aos atos", confessou Mário Silva.



Para o desafio em Barcelos, o treinador ainda não poderá contar Fábio Coentrão, André Pereira, Ronan e Júnio Rocha, todos a recuperarem de lesão.



O Rio Ave, nono classificado da I Liga, com 10 pontos, defronta no domingo o Gil Vicente, 17.º e penúltimo, com cinco, em partida agendada para as 15:00, que terá arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.