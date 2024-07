Marit Lund reforça equipa feminina de futebol do Benfica

”, indicou o Benfica na sua página oficial.Lund, que representou o Brann nas últimas três épocas, a última das quais com a chegada aos quartos de final da Liga dos Campeões, eliminada pelo campeão FC Barcelona, está habituada a ocupar posições no flanco esquerdo.", disse a lateral, em declarações à BTV, acrescentando que uma das principais qualidades é mesmo o seu pé esquerdo.A futebolista garantiu querer ajudar o Benfica a ganhar títulos, depois de uma época em que as "águias" conquistaram tudo a nível interno (campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça), e a fazer uma boa campanha na "Champions".”, disse Lund, que nos próximos dias já integrará os trabalhos da equipa feminina no centro de estágios do Seixal.