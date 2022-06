Marítimo anuncia calendário com sete jogos para a pré-temporada 2022/23

O ponto de encontro para o arranque dos trabalhos da comitiva insular está marcado para segunda-feira, no complexo desportivo do clube, em Santo António, onde irão decorrer os primeiros ensaios orientados por Vasco Seabra, posteriormente testados diante dos sub-23 (02 de julho), equipa B (09 de julho) e ainda ante o conterrâneo Nacional, que milita na II Liga, em 16 do mesmo mês.



Segundo a publicação dos leões do Almirante Reis no seu sítio oficial, o segundo momento da pré-temporada 'verde rubra' vai acontecer, à semelhança de anos anteriores, no Norte do país, com o centro de ação a ter lugar no Complexo Desportivo de Lousada, com o estágio a decorrer entre 17 e 26 de julho.



"Durante este período, a máquina será posta à prova com quatro particulares frente a Penafiel (20 de julho), Casa Pia (23 de julho), Leixões e equipa da I Liga a anunciar posteriormente (26 de julho)", pode ler-se na mesma nota.



A menos de uma semana para o arranque da pré-temporada, o Marítimo ainda não anunciou qualquer reforço para 2022/23, tendo saído do plantel o avançado Alipour, que em final de contrato assinou pelo Gil Vicente, e Rafik Guitane, chamado pelos franceses do Reims.