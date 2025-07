Marítimo anuncia cinco jogos particulares na pré-época

Concluída a primeira fase da preparação, que teve início em 30 de junho, na Madeira, o plantel 'verde-rubro' segue na quinta-feira para Rio Maior, onde vai estagiar até 17 de julho, defrontando o Sporting B, da II Liga, no dia 12 de julho, e o Estoril Praia, da I Liga, no dia 16, ambos no Estádio Municipal de Rio Maior.



No regresso à Madeira, estão previstos mais três jogos de preparação, entre os quais diante da Camacha, do Campeonato de Portugal, no dia 23 de julho, ficando por divulgar os outros dois adversários.



O Marítimo inicia a II Liga portuguesa de futebol no fim de semana de 09 e 10 de agosto, diante do Lusitânia de Lourosa, conjunto recém-promovido ao segundo escalão, em partida da primeira jornada, no Estádio do Marítimo, no Funchal.