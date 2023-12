Marítimo anuncia empréstimo do médio Val Soares

”, informaram os insulares no seu site oficial.O brasileiro, de 26 anos, foi utilizado apenas em três partidas na presente temporada, devido a um problema físico que o afastou dos relvados, tendo regressado na partida da Taça de Portugal, diante do Canelas, que terminou com a vitória dos insulares, por 3-1.O médio, que também atua como lateral direito, fez formação no Internacional de Porto Alegre, contando ainda com passagens por GE Brasil, Botafogo, ABC e Coritiba.Valdemir Soares, conhecido como Val no mundo do futebol, tem contrato válido com os insulares até 2025.