Marítimo assegura Ibrahima Guirassy com contrato válido até 2026

"O médio, de 25 anos, vai vestir a camisola verde-rubra depois de duas épocas ao serviço da UD Oliveirense, onde, de resto, foi peça determinante no conjunto de Oliveira de Azeméis", referiu o emblema madeirense no seu sítio oficial, sem revelar os valores do negócio.



Ibrahima Guirassy iniciou a formação em França, no Blois, passou pelo SC Nord Tours e esteve ainda no Marselha, antes de rumar a Espanha para se estrear no escalão sénior ao serviço do Elche B.



O médio defensivo rumou depois a Portugal, tendo o União da Madeira sido a porta de entrada no nosso país, na época 2019/2020, para depois representar Varzim, São João de Ver e a UD Oliveirense, no qual estava atualmente, sendo o primeiro reforço de inverno do Marítimo.