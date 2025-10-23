Marítimo cancela venda parcial da SAD ao grupo REVEE por falta de garantias

Em comunicado no seu site oficial, a formação madeirense refere que estavam previstas para os próximos dias "reuniões de trabalho", mas o grupo REVEE, que pretendia adquirir 40% da SAD marítimista por um valor inicial de 15 milhões de euros (ME), não apresentou as garantias necessárias para a finalização do acordo.



O emblema insular acrescenta ainda que já se encontra a "estudar cenários alternativos de abertura do capital social a outros potenciais investidores", assumindo o compromisso de "assegurar a sustentabilidade e o desenvolvimento" do clube.



O grupo de investimento privado REVEE pretendia adquirir 40% da SAD 'verde-rubra', a troco de 15 ME, num negócio que podia ascender aos 22,5 ME, após o cumprimento de objetivos, tais como a subida de divisão e a qualificação para as competições europeias.

