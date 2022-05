Marítimo comemorou 45 anos da primeira subida à I Divisão

Em 15 de maio de 1977, o Marítimo entrou em campo para defrontar o Olhanense, na última jornada do Campeonato da II Divisão, zona Sul, precisando apenas de um empate.Na maior enchente registada no estádio dos Barreiros, cerca de 25 mil adeptos, os verde rubros venceram por 4-0, tornando-se na primeira equipa insular a ascender à I Divisão, registando desde então 42 presenças.O presidente do emblema madeirense, Rui Fontes, mostrou-se “”, relembrando que a subida ao principal escalão “”.”, destacou o dirigente verde rubro, que há data tinha 25 anos.Foi decretada tolerância de ponto no dia seguinte (16 de maio de 1977) pelo então presidente do Governo Regional da Madeira, Jaime de Ornelas Camacho.Para, que ocupava os postes da baliza madeirense “” poder rever, passados 45 anos, os antigos colegas de equipa e voltar a viver tudo outra vez através da partilha de”, reforçou o antigo guarda-redes, que foi campeão europeu pelo FC Porto em 1987, juntamente comque também integrava na altura do feito da subida a equipa maritimista.O antigo defesa, natural de Loures, representou também o Benfica e Rio Ave, tendo regressado à Madeira para poder marcar presença no jantar que teve lugar na tribuna presidencial do Estádio do Marítimo.Eduardo Luís garante que a equipa sabia que tinha valor para subir à I Divisão e que esse era o objetivo do seu regresso, pela segunda vez, ao emblema madeirense.Quanto ao derradeiro embate na última ronda, enalteceu o jogo extraordinário levado a cabo pelos "leões do Almirante Reis".”, reforçou o antigo futebolista.O treinador que orientou os "leões" da Madeira até ao escalão principal,, também regressou à Pérola do Atlântico para as comemorações e revelou que tem “”.Visivelmente emocionado, o antigo técnico, natural de Torres Novas, garantiu ainda que apesar de exigente "".Sobre a situação atual do emblema que se mantêm há 37 anos consecutivos na I Liga, Jorge Amaral garantiu queA cerimónia contou com mais dois momentos: uma homenagem à equipa de atletismo que no mesmo dia, 15 de maio de 1977, conquistou o título nacional da III Divisão Nacional, e ainda um reconhecimento à equipa de juniores que ascendeu na presente temporada à I Divisão de futebol.