Marítimo e Académico de Viseu empatam em jogo decidido no segundo tempo

Henrique Gomes começou por dar vantagem ao conjunto forasteiro, logo a abrir a etapa complementar, aos 47 minutos, tendo os 'verde-rubros' chegado à igualdade já perto do fim, aos 75, com um tento na própria baliza de Sori Mané.



Com este resultado, os viseenses continuam na décima posição, com 34 pontos, ao passo que os insulares ocupam agora o 13.º lugar, com os mesmos 29 pontos do Portimonense, que é 12.º mas tem menos um jogo.



A partida começou movimentada, com o primeiro apontamento a surgir dos pés de André Clóvis, que rematou para grande defesa de Gonçalo Tabuaço, logo no primeiro minuto.



Apesar de jogar fora de casa, o conjunto orientado por Sérgio Vieira pareceu sempre mais confortável durante a etapa inicial, em que os insulares sentiram muitas dificuldades para ter bola e chegar com qualidade ao último terço.



Pouco depois da meia hora, soberana ocasião para a formação beirã, com Henrique Gomes a cabecear ao poste, na sequência de um pontapé de canto batido por Kahraman.



Aos 47 minutos, o Académico de Viseu concretizou as ameaças e chegou mesmo à vantagem, por via de Henrique Gomes, novamente após canto, com um cabeceamento fulminante que, desta vez, só parou no fundo das redes.



Depois do golo, a 'turma' da cidade de Viriato esteve perto de dilatar o marcador, mas Yuri Araújo, acabado de entrar, atirou para defesa fácil de Gonçalo Tabuaço, aos 74, quando estava em posição para fazer melhor.



Quando nada o fazia prever, o Marítimo conseguiu empatar o jogo, aos 75, por via de um lance fortuito, com Sori Mané a introduzir a bola na própria baliza, depois de uma boa jogada individual de Fabio Blanco, confirmando, assim, o empate final e a divisão de pontos.







Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo -- Académico de Viseu: 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Henrique Gomes, 47 minutos.



1-1, Sori Mané, 75, (própria baliza).







Equipas:



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Júnior Almeida (Romain Correia, 90+2), Rodrigo Borges, Fábio China (Dani Benchi, 64), Vladan Danilovic, Michel Costa (Ibrahima Guirassy, 60), Carlos Daniel (Martim Tavares, 60), Fabio Blanco, Patrick Fernandes (Peña Zauner, 64) e Alexandre Guedes.



(Suplentes: Samuel Silva, Igor Julião, Romain Correia, Ibrahima Guirassy, Francisco França, Dani Benchi, Nachon Nsingi, Peña Zauner e Martim Tavares).



Treinador: Ivo Vieira.



- Académico de Viseu: Bruno Brígido, Paulinho, André Almeida, Igor Milioransa, Henrique Gomes, Sori Mané, Cihan Kahraman (Samba Koné, 59), Luís Silva (Nils Mortimer 82), Alan Marinelli (Yuri Araújo, 59), Gautier Ott (Nigel Thomas, 81) e André Clóvis (Diogo Almeida, 69).



(Suplentes: Domen Gril, Miguel Bandarra, João Pinto, Nikos Michelis, Samba Koné, Yuri Araújo, Nigel Thomas, Diogo Almeida e Nils Mortimer).



Treinador: Sérgio Vieira.







Árbitro: David Silva (AF do Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cihan Kahraman (25), Fábio China (36), Gautier Ott (78) e Nils Mortimer (90+4).



Assistência: 4.976 espetadores.