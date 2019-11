Marítimo e Portimonense empatam e aumentam séries sem vencer

Os algarvios, que somaram o nono jogo sem vencer, marcaram primeiro, pelo brasileiro Lucas Fernandes, aos 40 minutos, mas o seu compatriota Getterson empatou, aos 71, naquele que foi o quarto jogo dos madeirenses sem ganhar.

O Marítimo ocupa o 14.º lugar da classificação, com 11 pontos, enquanto o Portimonense segue no 16.º, o primeiro acima da zona de despromoção, com oito.

Marítimo e Portimonense mantém 'seca' de vitórias com empate



Ambas as equipas levam sete partidas sem ganhar e em relação ao campeonato, os insulares não vencem há quatro jogos e os algarvios há nove, mantendo a diferença de três pontos (Marítimo no 14.º lugar, com 11 pontos, e o Portimonense em 16.º, com oito).



Lucas Fernandes chegou a dar vantagem ao conjunto de Portimão, aos 40 minutos, com um belo golo de fora da área, mas os 'verde rubros' conseguiram a igualdade na segunda parte, por Getterson, aos 71.



Estava a ser uma primeira parte com ligeira superioridade do Marítimo, que teve jogadores como Correa, Getterson e Daizen Maeda em evidência, criando várias situações de golo, embora sem sucesso.



O Portimonense, que tentava a sua sorte com passes em profundidade e cruzamentos que acabavam nas mãos do guarda-redes Amir, acabou por dar uma lição de eficácia, ao concretizar a sua primeira oportunidade, aos 40 minutos, com um remate de meia distância de Lucas Fernandes.



O golo deu motivação à turma de António Folha, que até podia ter chegado ao intervalo com uma vantagem mais dilatada, através de dois lances de bola parada.



O início do segundo tempo volta a mostrar os visitantes mais perto de marcarem, por intermédio de Tabata, num remate cruzado, à passagem do minuto 56.



A impaciência dos adeptos maritimistas foi crescendo e os assobios aumentaram de tom com a saída de Daizen Maeda ao minuto 63, momento seguido de vários lenços brancos visíveis ao longo do estádio.



O ambiente tenso mudou por completo aos 71 minutos, com o golo do empate, quando Getterson 'fuzilou' a baliza de Ricardo Ferreira, após insistência de Nanu.



O Marítimo foi a equipa que esteve mais perto de marcar até final, mas o melhor que conseguiu foi um remate forte de Correa, ao minuto 80, que o guarda-redes algarvio travou.