Marítimo e Vizela empatam na Madeira em jogo marcado por duas expulsões
O Vizela empatou 1-1 na visita ao Marítimo, perdendo para o Sporting B a liderança isolada da II Liga, num jogo da quinta jornada em que ambas as equipas acabaram reduzidas a 10.
No Estádio do Marítimo, no Funchal, Heinz Mörschel apontou o golo dos visitantes, aos 39 minutos, na cobrança de um penálti cometido por Romain Correia, que viu cartão vermelho direto, sendo que, depois, no segundo tempo, Raphael Guzzo restabeleceu a igualdade, aos 76, já depois de também o Vizela ficar com menos um, por expulsão de Bright Godwin, aos 63.
A partida começou com um ligeiro ascendente da equipa da casa, porém, a primeira ocasião pertenceu aos forasteiros, por Thio, em transição rápida, com o remate a sair ao lado, aos 15 minutos.
Pouco depois da meia hora, o juíz Cláudio Pereira, por indicação do videoárbitro, assinalou grande penalidade para a formação vizelense, por agarrão de Romain Correia ao avançado Rodrigo Ramos, num lance em que o defesa 'verde-rubro' acabou expulso.
Na conversão do castigo máximo, Mörschel bateu de forma exímia, apontando o seu terceiro golo na competição e colocando os nortenhos em vantagem no marcador, aos 39.
Após o descanso, Vítor Matos procedeu a uma tripla alteração que deu novo ânimo ao Marítimo e reabriu a discussão pelo vencedor, ainda para mais depois de também o Vizela ficar com menos um, com Bright Godwin a ser expulso por acumulação de amarelos, aos 63.
A pressão dos locais acabou por dar frutos à passagem do minuto 76, por intermédio de Raphael Guzzo, que rematou com maestria após um belo passe de Afonso Freitas, fixando o 1-1 com que se atingiu o apito final.
Com este resultado, o Vizela caiu para o segundo lugar da prova, com 11 pontos, menos um que o Sporting B, que é líder isolado, ao passo que o Marítimo continua no terceiro lugar, com 10.
Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.
Marítimo – Vizela, 1-1.
Intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Heinz Mörschel, 39 minutos.
1-1, Raphael Guzzo, 76.
Equipas:
- Marítimo: Samu, Xavi Grande (Júnior Almeida, 46), Noah Madsen, Romain Correia, Afonso Freitas (Ádrian Butzke, 80), Ibrahima Guirassy (Vladan Danilovic, 46), Raphael Guzzo, Martin Tejón (Rodrigo Borges, 46), Marco Cruz, Simo Bouzaidi e Alexandre Guedes (Carlos Daniel, 65).
(Suplentes: Gonçalo Tabuaço, Rodrigo Borges, Erivaldo Almeida, Vladan Danilovic, Rodrigo Andrade, Carlos Daniel, Peña Zauner, Alberth Elis e Ádrian Butzke).
Treinador: Vítor Matos.
- Vizela: Antonio Gomís, Jota Gonçalves (Ítalo Henrique, 68), José Sampaio, Jean-Pierre Rhyner, Thio, Aleksandar Busnic (Manu Garrido, 46), Rodrigo Ramos, (Angel Bastunov, 46), Moha Moukhliss (Ricardo Schutte, 75), Bright Godwin, Heinz Mörschel e Miguel Tavares (Damien Loppy, 83).
(Suplentes: Ruly García, Ítalo Henrique, Andrea Hristov, Angel Bastunov, Pedro Ramos, Ricardo Schutte, Damien Loppy, Manu Garrido e Yassin Fortuné).
Treinador: Ricardo Sousa.
Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jota Gonçalves (17), Aleksander Busnic (43), Rodrigo Ramos (44), Xavi Grande (45+3), Bright Godwin (51 e 63), Heinz Mörschel (60), Afonso Freitas (77), Ádrian Butzke (89) e Manu Garrido (90+1). Cartão vermelho direto para Heinz Mörschel (37) e cartão vermelho por acumulação de amarelos para Bright Godwin (63).
Assistência: 7.504 espetadores.
