Marítimo elimina Alcochetense com golos na segunda parte

A equipa da I Liga chegou a uma vantagem de dois golos, através de Maurice Boakye (54 minutos) e Simo Bouzaidi (64), de grande penalidade, e o conjunto da margem sul do Tejo reagiu de imediato, por José Precatado (66), mas o marcador não voltou a sofrer alterações.



Imperou, desta forma, a lei do mais forte, com o conjunto primodivisionário a seguir em frente, na estreia na prova 'rainha' em 2026/27, deixando pelo caminho o oitavo classificado da Série 4 do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, que já tinha eliminado o Fayal (8-0) e o Futebol Benfica (2-0), dos campeonatos distritais.



Com as bancadas do Estádio António Almeida Correia bem compostas, a equipa da casa tentou agigantar-se nos momentos iniciais, mas o Marítimo foi tomando conta das operações e Martin Tejón (28) deu o primeiro aviso, com um remate de fora da área que bateu na trave, antes de rematar muito torto (39), em boa posição.



A tendência manteve-se no segundo tempo e Maurice Bakye (54) inaugurou o marcador ao desviar, na pequena área, um cruzamento de Bouzaidi vindo do lado direito.



Depois, um pontapé longo de Gonçalo Tabuaço isolou Ayuma e o defesa-central Fábio Celestino derrubou o médio insular dentro da grande área, ‘oferecendo’ a Simon Bouzaidi (64) a oportunidade de fazer o 2-0 de grande penalidade, que o avançado não desperdiçou.



Tudo parecia começar a encaminhar-se para uma vitória tranquila dos visitantes, mas José Precatado (66), um dos mais inconformados da equipa da casa, reduziu apenas dois minutos depois e deu novo alento à sua equipa.



No minuto seguinte, Yuran Missael tentou surpreender Gonçalo Tabuaço, de calcanhar, mas os ‘guardião’ revelou bons reflexos e impediu o empate. Dionildo Vilhete (71), isolado, também podia ter feito melhor, mas rematou fraco e à figura.



Era o melhor período do Alcochetense no encontro, que acabou com os visitantes a oferecerem a iniciativa ao adversário e a defenderem em bloco baixo, mas sem que com isso tenham passado por grandes sobressaltos.







Jogo no Estádio António Almeida Correia, em Alcochete.



Alcochetense – Marítimo, 1-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Maurice Boakye, 54 minutos.



0-1, Simo Bouzaidi, 64 (grande penalidade).



1-2, José Precatado, 66.







Equipas:



- Alcochetense: Luís Ribeiro, José Precatado, Fábio Celestino, Tiago Palancha, David Lopes, Rúben Pinto (David Freire, 60), Gonçalo Pinto (Rodrigo Pinto, 74), Miguel Abreu (Dionildo Vilhete, 60), Harramiz (Marinho, 74), Yuran Missael e Valdumar Té (Diogo Ferreira, 60).



(Suplentes: Guilherme Silva, Rodrigo Pinto, Marinho, Oliver Parks, Jorge Lino, David Freire, Rúben Moreno, Diogo Ferreira e Dionildo Vilhete).



Treinador: Toni Pereira.



- Marítimo: Gonçalo Tabaço, Igor Julião, Szalai, Rafael Fernandes (Romain Correia, 46), Pedro Henrique, Rodrigo Andrade (Ibrahim Alani, 65), Israel Ayuma, Maxime Dominguez (Tomás Tavares, 85), Simo Bouzaidi (Adrián Butzke, 74), Martin Tejón e Maurice Boakye (Bassouamina, 74).



(Suplentes: Alfonso Pastor, Nilton Varela, Tomás Tavares, Romain Correia, Ibrahim Alani, Limbombe, Samuel Bamba, Adrián Butzke e Mons Bassouamina).



Treinador: Mitchell van der Gaag.







Árbitro: Pedro Carvalho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Maxime Dominguez (22), Rafael Fernandes (32), Rodrigo Andrade (48), Fábio Celestino (61), Pedro Henrique (78) e Romain Correia (89).







Assistência: cerca de 3.500 espetadores.