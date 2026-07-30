Marítimo empata com Estrela da Calheta em jogo de preparação

O técnico Mitchell van der Gaag fez descansar os principais jogadores do plantel principal, sendo que o golo dos 'verde rubros' foi da autoria do jovem Afonso Freitas, que treina habitualmente com os sub-23.



O Marítimo encerra a pré-época no sábado, frente ao Nacional, em partida de cariz particular referente ao Troféu Autonomia, com organização a cargo da Associação de Futebol da Madeira e início às 21:00, no Estádio do Marítimo.



O conjunto maritimista, de volta à 'elite' do futebol nacional, após ter sido despromovido em 2022/23, inicia o campeonato em casa, diante do Casa Pia, em 08 de agosto, num jogo marcado para as 15:30.