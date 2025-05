Marítimo empata com Feirense e prolonga série de invencibilidade para nove jogos

Steven Petkov começou por dar vantagem aos 'fogaceiros', aos 54 minutos, ao passo que Peña Zauner, que entrou ao intervalo, restabeleceu a igualdade que se manteve até final, num desafio com pouca espetacularidade e sem grande emoção.



Com este resultado, o Marítimo ocupa agora o 11.º lugar, com 42 pontos, enquanto que o Feirense fica na oitava posição, com 46.



Perante 3.265 espetadores, uma das piores assistências da época no estádio do Marítimo, a partida foi disputada em toada morna, sobretudo na primeira parte, que terminou sem nenhum remate à baliza.



O único momento de registo durante a etapa inicial surgiu aos cinco minutos, quando Fabio Blanco caiu dentro da grande área dos visitantes, após contacto com Filipe Almeida, tendo o árbitro Flávio Lima admoestado o espanhol por considerar simulação.



Chamado pelo videoárbitro para ver as imagens, o juíz de Lisboa retirou o cartão amarelo ao jogador maritimista, porém, manteve a decisão de não assinalar grande penalidade, devido a uma mão na bola no início da jogada.



Insatisfeito com o rendimento da equipa, o técnico Ivo Vieira, que viu o jogo na bancada por castigo, tal como o treinador do Feirense, Vítor Martins, procedeu a uma tripla alteração ao intervalo, promovendo as entradas de Martim Tavares, Peña Zauner e Francisco França.



Apesar das mudanças, foi o conjunto de Santa Maria da Feira a chegar à vantagem, por intermédio de Steven Petkov, após boa jogada pela direita, com Leandro Antunes a cruzar para o desvio do avançado búlgaro, que só teve de encostar, aos 54.



Porém, na melhor fase dos forasteiros, e quando nada o fazia prever, o Marítimo chegou ao empate, aos 66, na sequência de um erro incrível do guarda-redes Lucas Cañizares, que fez um mau passe junto à sua baliza e isolou Peña Zauner, que atirou para a baliza desprotegida.



Até final, não se verificaram mais alterações no marcador, que se justifica, num típico encontro de final de temporada, sem brilho e com poucas oportunidades de perigo.





Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo – Feirense, 1-1.



Ao intervalo: 0-0



Marcadores:



0-1, Steven Petkov, 54 minutos.



1-1, Peña Zauner, 66.







Equipas:



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Rodrigo Andrade (Patrick Fernandes, 68) Romain Correia, Noah Madsen, Afonso Freitas, Ibrahima Guirassy, Vladan Danilovic, Dani Benchi (Rodrigo Borges, 79), Pedro Silva (Francisco França, 46), Fabio Blanco (Peña Zauner, 46) e Alexandre Guedes (Martim Tavares, 46).



(Suplentes: Kimiss Zavala, Rodrigo Borges, David Freitas, Francisco França, Patrick Fernandes, Preslav Borukov, Carlos Daniel, Peña Zauner e Martim Tavares).



Treinador: Ivo Vieira.



- Feirense: Lucas Cañizares, Cristian Tassano, Filipe Almeida, Emanuel Fernandes, Diga (José Macedo, 74), Jorge Pereira (Washington, 79), Carlos Rentería, Zé Ricardo (Olamide Shodipo, 86), Rúben Alves (Isah Ali, 86), Leandro Antunes (Amine Rehmi, 74) e Steven Petkov.



(Suplentes: Pedro Mateus, José Macedo, Washington, Isah Ali, Samad, Tiago Ribeiro, Gabi Miranda, Olamide Shodipo e Amine Rehmi).



Treinador: Vítor Martins.







Árbitro: Flávio Lima (AF de Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedrinho (27), Zé Ricardo (66), Afonso Freitas (70), Vladan Danilovic (90+2) e Cristian Tassano (90+5).



Assistência: 3.265 espetadores.