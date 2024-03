Marítimo empata com o Belenenses e fica a cinco pontos do terceiro lugar

Com este empate, os maritimistas, que têm 42 pontos, comprometem a luta pela subida e estão já a cinco de distância do terceiro lugar, ocupado pelo Nacional, sendo que a 'turma' de Belém continua no último lugar, mas agora com 16 pontos.



Na primeira parte, logo aos cinco minutos, os ‘azuis’ estiveram perto de inaugurar o marcador, mas o cabeceamento de Chima Akas esbarrou no poste da baliza de Amir.



Os 'verde-rubros' reagiram ao susto e tiveram a sua primeira chance por volta dos 10 minutos, mas o remate de Bruno Xadas encontrou pela frente um inspirado David Grilo, que rubricou uma grande defesa.



O golo parecia estar próximo e acabou por chegar pouco depois do quarto de hora, com Euller a dar vantagem aos insulares por via de um excelente disparo de meia distância, desta feita sem hipóteses para o guarda-redes.



Até ao intervalo, foram os madeirenses a dispor das melhores oportunidades, com Bruno Xadas, em dupla ocasião, a ficar perto do 2-0: aos 27 minutos, acertou no poste, sendo que à beira do intervalo viu David Grilo responder com nova intervenção (42).



Após o descanso, veio melhor a equipa de Mariano Barreto, em estreia absoluta no comando do Belenenses, e aos 58 minutos Amir evitou o empate com uma defesa milagrosa, mas Moha Keita podia ter feito melhor, com a baliza à mercê.



Poucos minutos volvidos, novamente com Moha Keita no centro das atenções, surgiu mesmo o golo do empate, com o senegalês a redimir-se do falhanço e a deixar tudo empatado, após lance de insistência na grande área.



Até final, a tendência de jogo alterou-se novamente e os 'Leões do Almirante' correram atrás do prejuízo, mas sem a clareza necessária no momento da finalização.



No último 'assalto' à baliza de David Grilo, Lucas Silva começou por rematar às malhas laterais (75 minutos), após iniciativa individual, mas a melhor oportunidade surgiu dos pés de Platiny (78), que desperdiçou um golo que parecia certo, solto de marcação dentro da grande área.







Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.







Marítimo - Belenenses: 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Euller Silva, 16 minutos.



1-1, Moha Keita, 71.







Equipas:



- Marítimo: Amir Abedzadeh, Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Júnior Almeida (René Santos, 81), Fábio China, Ibrahima Guirassy, Diogo Mendes (Preslav Borukov, 61), Euller Silva (Francis Cann, 81), Bruno Xadas (Bernardo Gomes, 85), Lucas Silva e Higor Platiny.



(Suplentes: Samu Silva, Dylan Collard, Jhonnys Guerrero, René Santos, João Tavares, Francisco Gomes, Bernardo Gomes, Francis Cann e Preslav Borukov).



Treinador: Fábio Pereira.



- Belenenses: David Grilo, Tiago Gonçalves, Chima Akas, Rui Correia, Tiago Manso, Duarte Valente, Chapi (Felipe Dini, 68), Rúben Pina (Sambú, 85), Xavi, Moha Keita (Miguel Tavares, 84) e Maxuel (Ricardo Matos, 55).



(Suplentes: Guilherme, Attard, Fábio Luís, Filipe Chaby, Pedro Carvalho, Felipe Dini, Sambú, Miguel Tavares e Ricardo Matos).



Treinador: Mariano Barreto.







Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Pina (43), Duarte Valente (63), Ibrahima Guirassy (80) e Tomás Domingos (87).



Assistência: 5.841 espetadores.