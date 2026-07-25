Marítimo empata sem golos com AD Machico em encontro particular

O técnico Mitchell van der Gaag fez alinhar um misto de jogadores do plantel principal e da equipa de sub-23, num encontro que serviu para testar novas soluções em contexto competitivo, segundo nota publicada no sítio oficial dos 'verde-rubros' na Internet.



A formação maritimista encerra a pré-época no dia 01 de agosto, frente ao Nacional, em partida de cariz particular, referente ao Troféu Autonomia, com início às 21:00, no Estádio do Marítimo.



O Marítimo, campeão da II Liga e de volta à 'elite' do futebol nacional, após ter sido despromovido em 2022/23, inicia o campeonato em casa, diante do Casa Pia, em 08 de agosto, num jogo marcado para as 15:30.



