Marítimo firme na frente

Na estreia do novo treinador Miguel Moita, os madeirenses somaram o quarto triunfo seguido na competição graças a um ‘bis’ do médio Carlos Daniel, aos 28 e 65 minutos, com o segundo golo a surgir já depois da expulsão (55) de Igor Julião.



O líder da II Liga, com 26 pontos, entrou em jogo a empurrar o adversário para o seu último reduto, com Martín Tejón e Adrián Butzke a desperdiçarem boas ocasiões, antes de Welinton Júnior e Samuel Lobato responderem para os anfitriões.



Mais eficaz, o Marítimo desfez o ‘nulo’ por Carlos Daniel – quarto jogo seguido a marcar –, aos 28 minutos, e esteve perto do 2-0 ‘à beira’ do intervalo, quando Simo Bouzaidi acertou no poste.



Os insulares continuaram a dominar no arranque do segundo tempo e nem mesmo a expulsão de Igor Julião – pontapeou a cabeça de Mo Dauda numa entrada imprudente –, aos 55 minutos, trouxe mudanças.



Pouco depois, aos 65 minutos, Carlos Daniel foi mais rápido a reagir a uma bola de ‘ressaca’ na grande área, na sequência de livre, e rematou sem hipóteses para o guardião dos algarvios.



A formação de Portimão ocupa o 15.º lugar, com 12 pontos, não vence há sete jogos oficiais e, em casa, prolongou uma ‘seca’ de vitórias que já vem de agosto.







Jogo no Estádio Municipal de Portimão



Portimonense – Marítimo, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Carlos Daniel, 28 minutos.



0-2, Carlos Daniel, 65.



Equipas:



- Portimonense: Maycon Cleiton, Mindinho, Douglas Grolli (Welat Cagro, 73), Samy, Jotavê (Mo Dauda, 46), Zé Gabriel (Xavier, 73), Samuel Lobato, Edney Silva, Heitor, Welinton Júnior (Francisco Canário, 66) e Tamble Monteiro (Mateus Santos, 32).



(Suplentes: Sébastien Cibois, Alexandre Abel, Mateus Santos, Xavier, Mo Dauda, Mateus Sarará, Welat Cagro, Marlon Júnior e Francisco Canário).



Treinador: Tiago Fernandes.



- Marítimo: Samuel Silva, Igor Julião, Romain Correia, Rodrigo Borges, Paulo Henrique, Danilovic, Raphael Guzzo (Afonso Freitas, 60), Carlos Daniel (Marco Cruz, 88), Simo Bouzaidi (Alberth Elis, 88), Martín Tejón (Peña Zauner, 73) e Adrián Butzke (Borukov, 88).



(Suplentes: Gonçalo Tabuaço, Erivaldo Almeida, Peña Zauner, Marco Cruz, Alberth Elis, Kiko, Afonso Freitas, Martim Tavares e Borukov).



Treinador: Miguel Moita.







Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Welinton Júnior (33). Cartão vermelho direto para Igor Julião (55).



Assistência: 644 espetadores.