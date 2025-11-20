Marítimo garante permanência de Vítor Matos e aponta para a cláusula de rescisão

Segundo a imprensa desportiva nacional, Matos tem sido apontado ao comando técnico do Swansea, 18.º classificado do segundo escalão inglês e que despediu recentemente o irlandês Alan Sheheen devido aos maus resultados. O treinador conta no currículo com uma passagem de cinco anos por Inglaterra, integrado na equipa técnica do Liverpool, então comandada por Jürgen Klopp.



Em comunicado no seu sítio oficial na Internet, o emblema insular assegura que os "direitos do clube estão assegurados", acrescentando que a "saída só poderá ocorrer mediante o pagamento integral da cláusula de rescisão de um milhão de euros, sem exceções ou negociações paralelas".



O emblema insular considera ainda natural o interesse gerado em Vítor Matos, que assumiu esta época a primeira experiência como treinador principal, reforçando a "confiança e o alinhamento rumo aos objetivos desportivos", refere a mesma nota.



Com Matos no comando técnico, os madeirenses somam cinco vitórias, dois empates e três derrotas na II Liga, ocupando o terceiro lugar, com os mesmos pontos do Torreense, que é segundo, e a dois do líder Sporting B.



O próximo compromisso oficial do Marítimo está agendado para domingo, diante do Penafiel, em partida antecipada da 16.ª jornada, com início às 15:30, no Funchal.