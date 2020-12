Marítimo, Gil Vicente, Belenenses SAD e Nacional tentam os "oitavos" da Taça

Na Madeira, o Marítimo é a primeira equipa a entrar em campo, logo às 11h00, frente ao Salgueiros, do Campeonato de Portugal, num embate em que já se sabe que o vencedor irá receber o Sporting na próxima ronda.Durante a tarde (16h00), o Gil Vicente vai ao centro do país defrontar a União de Leiria, do terceiro escalão, seguido da receção, às 19h00, do Belenenses SAD ao Sporting de Espinho, igualmente do Campeonato de Portugal.O vencedor do duelo União de Leiria-Gil Vicente sabe que irá receber o Académico Viseu, da II Liga, nos "oitavos", enquanto quem triunfar no Belenenses SAD-Sporting de Espinho vai na próxima eliminatória jogar no campo do Fafe, da terceira divisão.Às 20h00, a quarta eliminatória da Taça de Portugal encerra com o Nacional a receber na Madeira o Leixões, do segundo escalão. O vencedor receberá o FC Porto, atual detentor do troféu, nos "oitavos".

Resultados dos jogos já realizados da quarta eliminatória:



(+) Académico de Viseu (II) - Académica (II), 3-0(+) Sporting (I) - Paços de Ferreira (I), 3-0Fontinhas (CP) - (+) Fafe (CP), 1-1 (1-1 ap, 3-4 gp)(+) Rio Ave (I) - Famalicão (I), 2-1(+) Estoril Praia (II) - Boavista (I), 2-1Cova da Piedade (II) - (+) Moreirense (I), 1-1 (2-3 ap)Vitória de Guimarães (I) – (+) Santa Clara (I), 0-1(+) FC Porto (I) - Tondela (I), 2-1(+) Benfica (I) - Vilafranquense (II), 5-0(+) Torreense (CP) - Amora (CP), 1-0Anadia (CP) - (+) Estrela da Amadora (CP), 0-1Olímpico do Montijo (CP) - (+) Sporting de Braga (I), 0-7(+): Apurado para os oitavos de final

Programa dos oitavos de final (12 a 14 jan):



Jogo 1: Fafe (CP) - Belenenses SAD (I)/Sporting de Espinho (CP)Jogo 2: Estrela da Amadora (CP) - Benfica (I)Jogo 3: Rio Ave (I) - Estoril Praia (II)Jogo 4: Sporting de Braga (I) - Torreense (CP)Jogo 5: Marítimo (I)/Salgueiros (CP) - Sporting (I)Jogo 6: Moreirense (I) - Santa Clara (I)Jogo 7: União de Leiria (CP)/Gil Vicente (I) - Académico de Viseu (II)

Jogo 8: Nacional (I)/Leixões (II) - FC Porto (I)