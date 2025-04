Marítimo muito perdulário empata na receção ao Leixões

José Bica começou por dar vantagem ao conjunto de Matosinhos, aos 12 minutos, em resposta a um cruzamento de Henrique Gelain, para depois, aos 55, Francisco França repor a igualdade, que se manteve até final, num resultado castigador para os insulares.



A partida começou com um ligeiro ascendente do Leixões, que marcou ainda dentro do primeiro quarto de hora, por intermédio de Bica, que apontou o tento inaugural, de cabeça, neste seu regresso à Madeira, depois de ter representado o Marítimo na temporada passada.



Os insulares demoraram a reagir, tendo apenas criado perigo à passagem da meia hora, com um remate exterior de Francisco França que saiu a centímetros da baliza à guarda de Dani Figueira.



Aos 40, a melhor oportunidade do 'leão' do Almirante Reis em toda a primeira parte, através Alexandre Guedes, que falhou o alvo quando estava em posição privilegiada, solto de marcação na pequena área.



No segundo tempo, acentuou-se a pressão do Marítimo, que chegou mesmo ao empate, aos 55, por Francisco França, num lance muito contestado pelos nortenhos, que reclamaram que a bola passou totalmente a linha final instantes antes do golo.



Na última meia hora, a partida entrou em toada de parada e resposta, embora com maior ascendente da formação da casa, que esteve ainda perto de concretizar a reviravolta por via do recém-entrado Martim Tavares, aos 82, mas o cabeceamento acabou defendido por Dani Figueira.



Com este resultado, o Marítimo fica na 11.ª posição, com 34 pontos, em igualdade com o Felgueiras, que é 12.º classificado, ao passo que o Leixões é agora 13.º, com 31.







Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo – Leixões, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, José Bica, 12 minutos.



1-1, Francisco França, 55.







Equipas:



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Júnior Almeida, Noah Madsen, Fábio China (Dani Benchi, 80), Vladan Danilovic, Francisco França (Pedrinho, 80), Carlos Daniel (Martim Tavares, 68), Fabio Blanco, Patrick Fernandes e Alexandre Guedes.



(Suplentes: Samuel Silva, Rodrigo Borges, Romain Correia, Rodri, Pedrinho, Dani Benchi, Nachon Nsingi, Peña Zauner e Martim Tavares).



Treinador: Ivo Vieira.



- Leixões: Dani Figueira, João Amorim, Hugo Basto, Rafael Santos, Henrique Gelain, Evrard Zag, André Seruca (André André, 73), Fabinho (Ibrahim Alhassan, 84), Ricardo Valente (Rodrigo Martins, 73), Werton (Régis Ndo (84) e José Bica (Rafael Martins, 90+2).



(Suplentes: Igor Stefanovic, Jean Felipe, Thiago Balieiro, Ibrahim Alhassan, André André, Rafael Martins, Paulité, Rodrigo Martins e Régis Ndo).



Treinador: José Mota.







Árbitro: Diogo Rosa (AF de Beja).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Seruca (14), Vladan Danilovic (35), Henrique Gelain (37), Fábio China (60), João Amorim (78) e Ervrad Zag (85).



Assistência: 5.031 espectadores.