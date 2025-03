Marítimo negoceia com potenciais investidores

"Aquilo que nós estamos a tentar fazer é reunir o máximo de informação possível para, depois, apresentar aos sócios, porque, no final do dia, serão sempre os sócios a decidir qual o caminho que o Marítimo deve seguir", explicou o líder verde-rubro, à margem de uma cerimónia de homenagem para associados com 25 anos de filiação ao emblema madeirense, no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Carlos André Gomes explicou que é necessário acompanhar os novos tempos, em que os clubes são geridos por "empresas profissionais e organizadas", admitindo que essa é uma decisão necessária para ajudar o Marítimo a "dar o salto" e voltar ao primeiro escalão do futebol em Portugal.



"Eu não quero vender a SAD do Marítimo. Mas entre aquilo que eu quero e aquilo que é a possibilidade, eu tenho de optar por aquilo que é possível. Para sermos competitivos, temos de acompanhar os tempos e dar esse passo em frente, seguir e profissionalizar", notou.



O presidente do Marítimo referiu ainda que as conversas com potenciais parceiros abrandaram nos últimos dias, após a marcação de uma Assembleia Geral (AG), agendada para 27 de março, com o objetivo de votar a destituição da atual direção.



"Quando existe esta instabilidade, é mais normal que as pessoas, pelo menos, se resguardem um pouco para perceber o que é que vai acontecer", concluiu.