Marítimo oficializa contratação de médio colombiano Diego Moreno

Diego Moreno, de 23 anos, jogou a época passada no Atlético Huila, 18.º classificado do principal escalão colombiano, tendo realizado 30 jogos e apontado cinco golos em 2019.", afirmou, em declarações à MarítimoTV.Diego Moreno descreveu-se como um médio "box-to-box", com qualidade técnica e boa capacidade de remate e promete aos adeptos ambição e vontade para tentar fazer o Marítimo subir na classificação.O presidente do conjunto verde rubro, Carlos Pereira, comentou a nova contratação, que chega por empréstimo até junho de 2021, com opção de compra dos colombianos do Envigado.", garantiu.O Marítimo já conta com duas entradas na reabertura do mercado de transferências de inverno, depois do regresso do avançado internacional camaronês Joel Tagueu, que treinou terça-feira pela primeira vez com a equipa, mas haverá, pelo menos, mais uma chegada ao plantel.", revelou Carlos Pereira.

O próximo jogo dos insulares é a receção ao Vitória de Guimarães, no domingo, pelas 17h30, encontro a contar para a 16.ª jornada da I Liga.