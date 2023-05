Marítimo pode confirmar play-off de permanência na I Liga

Numa ronda que pode consagrar o Benfica como campeão, a equipa madeirense poderá aumentar para sete pontos a vantagem sobre o lanterna-vermelha Santa Clara e seis pontos sobre o Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo colocado, que, apesar de ainda poder igualar os insulares, tem desvantagem no confronto direto.Poderá já ser na condição de relegados à II Liga que os açorianos receberão no sábado o Portimonense e os pacenses defrontarão no domingo o Rio Ave, enquanto o Marítimo também não poderá aspirar a mais do que a 16.ª e antepenúltima posição, reservada ao play-off de manutenção, a ser disputado diante do terceiro classificado da II Liga.O treinador dos madeirenses José Gomes encara a 33.ª jornada como uma final: "Para mim é o último jogo da época e é a última oportunidade que temos. É assim que vejo este jogo. É preciso perceber que se colocarmos a hipótese de que afinal temos outra oportunidade, estamos a abrir também a hipótese para não dar o máximo neste jogo".





Do lado dos nortenhos, o técnico do Vizela, Tulipa, com três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos, viu o sonho europeu caiu por água abaixo e agora, já sem objetivos em mente prometeu mexidas, sublinhando que outros jogadores devem estar ligados à despedida de uma época "magnífica".





Os maritimistas têm duas ausências certtas para o jogo: Brayan Riascos (castigado) e Matous Trmal (lesionado). Do lado dos vizelenses Matheus Pereira cumpre um jogo de castigo.





O jogo tem o início marcado para as 20h15, no Estádio do Marítimo, com arbitragem de Artur Soares Dias.