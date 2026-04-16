Marítimo pode festejar subida de divisão no sábado





(Com Lusa)

Para garantir a subida sem depender dos resultados das equipas que lutam pelo mesmo objetivo, o emblema insular, líder isolado da prova desde a 15.ª jornada, precisa de vencer na deslocação a casa do Torreense, terceiro classificado (em posição de play-off), com 46 pontos, num jogo marcado para as 18:00.O clube madeirense, que passaria a somar 63 pontos, ficaria automaticamente promovido em caso de triunfo em Torres Vedras, uma vez que a formação do Oeste, que também ambiciona voltar ao 'convívio' com os grandes, ficaria a uma distância de 17 pontos, com apenas quatro jornadas restantes até ao final do campeonato.Neste cenário, a União de Leiria, quarta classificada, com os mesmos pontos do Torreense, e que também joga no sábado, recebendo o Penafiel (13.º), a partir das 14:00, poderia até vencer, que nem isso impediria os 'verde-rubros' de festejarem imediatamente a subida.Em caso de empate, a formação de Miguel Moita, que assumiu o comando técnico da equipa em finais de novembro, após a saída de Vasco Matos para o Swansea, do segundo escalão inglês, também pode fazer a festa no sábado, precisando, para isso, de um empate ou derrota dos leirienses.Se o Marítimo empatar diante do Torreense e, por sua vez, a União de Leiria vencer o Penafiel, a possibilidade de subida fica adiada para a jornada seguinte, na qual os madeirenses voltam a jogar fora, diante do Benfica B (oitavo), no fim de semana de 25 e 26 de abril, sendo que, nesse cenário, um empate no Seixal seria suficiente para concretizar automaticamente a subida.A derrota é o único resultado que adia automaticamente a possibilidade de subida para a jornada seguinte, frente ao conjunto benfiquista, num final de campeonato que reserva ainda duelos com Leixões, Penafiel e Desportivo de Chaves.Na 30.ª jornada, o Marítimo pode ainda festejar em dose dupla, juntando a subida de divisão ao título de campeão da II Liga, num cenário em que os madeirenses teriam de vencer o Torreense e esperar por uma derrota do Académico de Viseu, segundo, com 50 pontos, na receção ao Feirense (nono), no jogo de abertura da ronda, na sexta-feira, às 18:45.Apenas esta conjugação de resultados permitiria a celebração imediata do título de campeão, uma vez que os viseenses têm vantagem no confronto direto com os madeirenses, sendo que as equipas ficariam separadas por 13 pontos com apenas quatro partidas por disputar.